拜登稱台灣如被攻擊美國將回應　中國外交部：一中原則絕不可逾越

針對美國總統拜登（Joe Biden）受訪時稱，「如果台灣遭到武力攻擊，美國將會做出回應」，中國外交部發言人華春瑩做出回應，指出中方不可以逾越的紅線和底線。



在8月20日的中國外交部例行記者會上，有記者提問：8月19日，美國領導人接受採訪時稱，台灣、韓國、北約與阿富汗形勢有根本不同，美國已就北約憲章第五條作出莊嚴承諾，如果有國家膽敢入侵北約盟友或採取行動，美將作出回應，對日本、韓國和台灣也是如此，請問中方對此有何評論？

發言人華春瑩回應時強調，一個中國的原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線。

華春瑩表示，注意到有媒體稱這也許是一個口誤，因為的確台灣和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分。

華春瑩強調，「一個中國的原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線。中國必須統一，也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大的能力。」

美國總統拜登8月19日接受美國廣播公司（ABC）採訪，對「美國不可靠」的質疑做出回應。

拜登說，「美國對（北約創立條約）第五條做出神聖承諾，如果任何人入侵或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、韓國和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較」。

不過，幾個小時後，美國官員緊急澄清，稱美國對台政策沒有改變。

據英國路透社報道，拜登政府一名高級官員19日表示，美國對台政策沒有改變，拜登似乎是把台灣和其他與美國有「明確防禦承諾」的國家混為一談，說錯話了。