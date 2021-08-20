拜登「台日韓並列」惹猜測　民進黨王定宇：不因一次發言過度樂觀

美國總統拜登（Joe Biden）近日表示，若任何人侵略北約，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。民進黨立委王定宇8月20日表示，仍須觀察這是否為拜登的「一次性強化發言」，還是美國對台政策長期調整，不能因單一次發言就過度樂觀。



王定宇表示，從美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）把台灣與以色列並列，到這次拜登的說法，可看出美國在阿富汗撤軍事件後，透過這些說法強化對台保證。而美國跟北約、日本、韓國都有軍事同盟或簽訂共同防禦條約，且在其境內派駐美軍，拜登這次將台灣與北約、日本、韓國並列，具有重大表態意義。

羅致政表示，美方一路將台灣與以色列、日本、韓國及北約放在一起，雖然美國與台灣沒有同盟條約、共同防禦條約，但美國此舉展現將台灣視為有同盟關係。（吳逸驊／多維新聞）

但他強調，台灣仍要靠自己維護國家安全，但如果有像美國等重要盟友願意相助，當然樂見。以台灣角度而言，必須更冷靜看待，仍須觀察這是否為拜登的「一次性強化發言」，還是美國對台政策長期調整，不能因單一次發言就過度樂觀。

民進黨立委羅致政表示，美方一路將台灣與以色列、日本、韓國及北約放在一起，顯示台灣對美國的戰略地緣重要性與這些國家一樣，因此美國才拿來類比。雖然美國與台灣沒有同盟條約、共同防禦條約，但美國此舉展現將台灣視為有同盟關係，意義相當清楚。他認為，美國對台承諾越來越清晰，而戰略清晰的方向也越來越明確。

另外，國民黨立委温玉霞也說，尊重也感謝拜登的說法，但不論美國如何支持台灣，在國防安全上，台灣自己還是要莊敬自強，一定要做好自己應該要有的防衛。