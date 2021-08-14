全球最靚景過山車將變廢鐵　越礦飛車員工至愛：有人60日玩2000次

海洋公園改革，不少屬於大家童年回憶的機動遊戲將面臨陸續清拆的命運。其中，「越礦飛車」成為改革下時代選中首階段清拆的一群，與「極速之旅」（即「跳樓機」）及「滑浪飛船」一起於本月底正式退役，成為大家的集體回憶。



越礦飛車依山而建，最令人印象深刻的，除了是嘆住無敵靚海景玩之外，當然是過山車經過路軌時粗獷的「咔、咔」聲，彷彿一聽到腎上腺素會立刻飆升。曾被選為最靚景過山車，若說越礦飛車是園內繼大熊貓後又一生招牌，應當之無愧。



不過，「紅牌阿姑」如越礦飛車，也會有坐冷板櫈的一天。海洋公園區域經理李浩賢憶述，當天引入虛擬實境（VR）元素，有員工為了測試得出最佳最好玩的結果，在兩個月內合共云玩了2,000次，希望它「升呢」讓遊客再有新鮮感，用盡一切方法救亡，可惜最終仍敵不過時代巨輪。李浩賢說：「可以的話，接觸佢（越礦飛車）最後一次講拜拜，因為它的確真實存在過。」



【海洋公園機動遊戲．集體回憶系列二】

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海洋公園越礦飛車昔日為愛刺激的遊人挑戰的好去處，疫情後公園為方便管理將部分較遠園區關閉後，它亦隨公園改革將被清拆。（張浩維攝）

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越礦飛車部分架設於山波上，要令遊客玩得安心又放心，當然要多謝多年來風雨不改為它進行維修保養的團隊。保養部經理施國基在海洋公園工作14年，當中部份時間就是照顧這架專門從意大利運來香港的越礦飛車，難怪這架過山車，粗獷得來也帶着一點點的優雅，就像一位意大利紳士。

不經不覺，越礦飛車由引入至今已有21年。儘管車上零件略顯舊，但由於它本身「質地好」，一直都只是恆常損耗及更換車輪等簡單問題，相信要繼續服務遊客應該不是問題。對於月底就是面臨清拆的命運，施國基慨歎：「呢部意大利機的確好靚，只係舊少少，但好安全。我們得知佢要被拆後，早已減少購買零件。可以的話，其實佢有足夠零件玩到今年底。是可惜的，希望可留多一段時間。」不過，其實部份零件也已經斷貨，想再補購都有難度。

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談到越礦飛車，施國基如數家珍。為了確保安全，施國基和同事們每日都會徒走上路軌上檢測，一周最少親身玩一次，以路軌的聲音去感受和辨別它的身體情況。在這麼刺激的機動遊戲上要專心工作，難度頗高，問到施國基有何竅妙，他笑說：「一定唔可以畏高、驚玩機動遊戲啦！我玩10次已可以閉眼感受，當中驚就唔得啦！」他又稱：「我有部分同事玩到閉上眼都知邊個位，哪個位有少少問題，一聽聲或一感受震動，就已經知健康與否。」

為這部過山車檢查的機動遊戲保養部經理施國基在海洋公園工作14年，與這機器相處了多個年頭，是有感慨，「的確疫情下，昔日被評為景色最靚的過山車，因為咁而犧牲，要清拆。」（張浩維攝）

究竟全盛時期的越礦飛車有多受歡迎？海洋公園區域經理李浩賢回憶指：「呢部係唯一被附近居民『投訴』或叫有意見的遊戲，曾經有利東邨居民問過點解呢部車咁嘈，又咁多人大叫，但係玩過山車又好難叫客人唔好叫…...」利東邨與公園有一定距離，隔這麼遠都聽到「噪音」，可見越礦飛車魅力和震撼。時至今日，仍有不少捧場客，李浩賢指，有一班頭髮斑白的長者，連續10年每星期都會來玩一下越礦飛車。

機動遊戲推陳出新，李浩賢說，數年前已開始擔心越礦飛車風光不再，為它開展了救亡計劃。為了讓它「升呢」，數年前研究在越礦飛車中加入VR元素，讓遊客有一個全新的體驗。海洋公園的員工為了測試，並將VR調至最佳的效果，多名職員不斷試玩做測試，當中有一員工更於2個月內，玩超過2,000次，亦即連續60日每日玩33次。

對此，李浩賢表示深深佩服，也同時反映着員工對越礦飛車的愛。「佢被新一代忘記，我哋唔想佢被淘汰，就加入些新元素。重點並非有無好評，起碼有人知道，好似演員第二春一樣，佢亦曾經『翻身』，可惜最後亦要被關閉。」他慨歎自水上樂園興建，遊人較少到達在此附近的園區，它有如敗給新建設被放棄了。

李浩賢說，曾擔心過越礦飛車無以為繼，數年前研究出以VR鏡頭元素加入遊玩體驗中，坦然大家想「救」這個深愛的過山車。（張浩維攝）

近年不少人以「集體回憶」形容海洋公園各設施，不少機動遊戲的確滿載不少人年輕時的回憶。視越礦飛車為工作伙伴的李浩賢伴，和同事盡力過，但現實不能改變只能接受，臨別依依，他無奈表示：「佢可以話係經歷過一個時代，希望好多人不單用以前的相追憶，可以的話，接觸佢（越礦飛車）最後一次，感受下佢，同佢講拜拜，因為，佢的確曾經存在過。」三部機動遊戲將定於8月31日為海洋公園服務，隨著公園改革，其餘的遊樂設施將一一與遊人說再見。