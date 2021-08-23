菅義偉傳考慮10月上半月舉行眾議院選舉

日媒8月23日稱，首相菅義偉正尋求10月上半月舉行眾議院選舉。



讀賣新聞23日指，今屆眾議院任期將於10月21日結束，而執政的自民黨將在9月29日投票選出新總裁。報道指，如若日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緩和，菅義偉仍能在自民黨總裁選舉前舉行眾議院選舉，但疫情未有減緩。

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報道指，菅義偉想藉贏得黨內選舉、10月疫苗接種計劃取得進展和疫情趨緩的勢態提前大選，但他也可能因疫情關係，難以提早解散國會。

《產經新聞》23日引述消息指，日本前外務大臣岸田文雄、前總務大臣高市早苗和自民黨政調會長下村博文均有意参加自民黨總裁選舉。自民黨26日將決定黨內選舉投票日期，可能是9月29日。

獲菅義偉全力支持的日本前國家公安委員長小此木八郎在22日舉行的橫濱市長選舉中落敗，而贏得橫濱市長職位的是由日本立憲民主黨推薦的橫濱市立大學前教授山中竹春。

共同社分析，在野黨在橫濱市長選舉中獲勝是得到批評菅義偉政權的選票。《日本經濟新聞》指，這些批評票或導致眾議院選舉推遲，菅義偉要求提前舉行眾議院選舉的可能愈來愈低。