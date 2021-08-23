菅義偉盟友競選橫濱市長落敗　或放棄提前大選

日本首相菅義偉被指應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情不力，支持度下滑。而他所推選的橫濱市長候選人，亦在橫濱市長選舉中，被立憲民主黨推薦的候選人擊敗。值得留意的是，橫濱市屬於菅義偉的政治地盤。



共同社稱日本橫濱市市長換屆選舉8月22日舉行投票，橫濱市立大學前教授山中竹春擊敗前國家公安委員長小此木八郎等7人。山中竹春是首次當選。

當天的投票率為49.05%，比2017年上屆投票高了11.84個百分點。山中竹春獲得約50萬票，比小此木八郎的大約32萬票多出18萬票。

日本自民黨總裁選舉以及下屆眾議院選將要舉行，小此木八郎敗選勢令菅義偉更受壓，亦影響苛菅義偉在黨內凝聚力。

自民黨繼4月參眾兩院3場選舉敗北，以及7月東京都議會選舉成績不佳後，再在橫濱市長選舉中失利。有分析認為菅義偉連任首相之路將更困難。

《日本經濟新聞》23日稱，自民黨領導層鑑於周日選舉結果，已有人暗示應在眾議院選舉舉行前，9月先選黨魁。