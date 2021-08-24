阿富汗局勢｜喀布爾機場槍擊案　塔利班與聯軍駁火增至7死

阿富汗首都喀布爾國際機場附近8月23日發生槍擊案，7名死者中1名是阿富汗士兵、4名平民，另有數人受傷。



俄衛網24日稱，案中死亡人數增至7人，包括1名安全部隊工作人員、2名塔利班份子、4名試圖離開阿富汗的人。

報導引述消息人士稱，起初是因喀布爾機場大門口旁人潮洶湧，「人群開始擠到外國軍人，引發各方反應，首先是塔利班，接着是外國軍隊。」

俄衛網引述目擊者稱塔利班份子與外國軍人當時相互射擊。

德國聯邦國防軍23日聲明稱，這場衝突發生於清晨4時左右，地點位在喀布爾機場北門，阿富汗、美國、德軍開火交戰，過程中1名阿富汗部隊人員身亡。

阿富汗局勢：圖為2021年8月20日，美國海軍與挪威軍方人員在一個撤走控制點協助進行保安工作，確認撤走人士能在喀布爾機場安全通過。（Reuters）

中國官媒新華社24日美國中央司令部發言人厄本當天在一份聲明中說，喀布爾機場北門外發生短暫交火，1名不明身份的敵對人員向參與監控機場北門通道的阿富汗安全部隊開火，安全部隊隨即還擊。1名阿富汗士兵死亡，數名阿富汗人受傷，傷者隨即被送往醫院接受救治，情況穩定。沒有美軍和聯軍人員受傷。

新華社引述1名現場目擊者在接受新華社採訪時說，1名阿富汗前軍官當天持手槍向喀布爾機場入口處的阿安全部隊成員射擊。

截至目前，阿富汗塔利班尚未對此發表評論。

新華社引述阿富汗媒體報道，8月15日以來，喀布爾機場撤離亂局引發的槍擊和踩踏事件造成至少20人死亡、數十人受傷。過去一週以來，美軍士兵、阿富汗塔利班武裝人員和阿安全部隊成員在機場多個不同入口處維持秩序。目前，喀布爾機場外仍聚集着大量希望離開阿富汗的民眾。