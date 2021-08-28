木村拓哉4千萬別墅曝光　背後金主公然反疫苗與逼下屬召妓惹議

自從前兩年傑尼斯（Johnny's）各組合成員接連翻車，日站君已經心如死水，再大的瓜也看淡。沒想到《週刊文春》還是強的，最近居然挖了個木村拓哉大神的瓜出來！



報導曝光：木村拓哉曾接受過日本建築開發商玉屋置業的老闆玉木伸彌的一幢位於日本富士山河口湖附近約160㎡價值4000萬日圓（不含土地費用）的別墅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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嗯？看起來好像也沒什麼說的？但是事情背後，卻沒有那麼簡單的樣子。文春文中敘述，由於木村本身拍了玉屋置業的廣告CM，中間似乎還有一些撲朔迷離的細節。所以究竟咋回事？我們今天就化身吃瓜群眾，看看到底木村大神惹上了什麼麻煩。

木村拓哉與玉屋置業：扯不斷的聯繫

作為日本超一線明星，同時私生活也非常低調的木村大神，一直以來日常生活都是日媒關注的對象。久而久之甚至產生了各種「都市傳說」，比如：木村拓哉有20多所別墅，連年累月的已經變成了一個梗。那這次真的被曝光了私人別墅，自然而然的就成為了好奇大眾關注的對象。

文春報導，這座別墅的土地由工藤靜香在1996年與木村交往前購入，面積為130坪（約430㎡），別墅的建築主體，包括家具則全部由玉屋置業施工+購置，由玉木伸彌社長轉贈於木村拓哉一家。而主要問題就出在「贈予」這個動作上了。玉屋置業的社長玉木伸彌，一直以來都是木村拓哉的「狂熱粉」，也正是他一手促成了和木村之間長達數年的合作。這個企業家在前段時間，身上還有無數黑料，也成為了這次輿論風波的關鍵點，我們之後講。

由於社長看中，因此在這幾年裏，幾乎每個玉屋的CM都會邀請木村來拍，對於傑尼斯來說可謂是「超級金主甲方爸爸」。而玉屋置業也因為邀請木村拓哉演唱cm主題曲，知名度一路飆升，甚至直到上市都順風順水，可以說是雙贏。本來一個接廣告一個掏錢也沒事，但是公司社長非要搞點花樣，給自己的偶像「打打榜」。日本吃瓜群眾表示：送偶像手錶、車的都有，送別墅的真沒見過！ ……等等，繳稅了嗎？眾所周知，日本國民對「稅金」一直都抱有極強的敏感度，之前舉辦奧運就被不少國民抨擊為一種浪費稅費的行為，這次社長送別墅包家具，不少人就開始疑惑：別墅繳稅了沒，即便是贈品也得繳贈與稅！

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在這個時候，一個豬隊友跳了出來。據文春報導，傑尼斯事務所否認了「贈予」的事實，並回應：木村拓哉這套房子，是自己掏錢正兒八經買的，贈予只是玉木社長自己「認為」的事。但細心網友則發現了其中的小細節：4000萬日圓裝修高級別墅還配全套高檔家具，這個費用在市場上實在是太便宜了，總歸是有「贈予」的成分。所以稅費問題就真的成了一個問題，目前關於這部分還沒有官方回應。另有網友認為：本身出演商業合作是ok的，但是收受別墅這個事件，無疑又讓木村大神的人氣下降了。

幕後彷佛還有更大的事件

隨後，文春又曝出，這套房子在建成的時候是工藤靜香主要參與協商的，雖然也拒絕了好幾次但是最終挨不過「某種力量」，只能答應下來，背後似乎還有日本電通涉及參與。日本電通，相信大家最近已經很熟悉了。之前把東京奧運開幕式搞得一團亂的佐佐木宏就身居電通高位。而更多的網友，則把目光集中在了玉屋置業的社長，有著斑斑劣蹟的玉木伸彌與木村拓哉的關係上。

劣跡企業家，離譜事件不斷

由於經常參加玉屋社長組織的活動，木村拓哉與玉屋置業之間的關係相當親密。而這位玉木伸彌社長，在之前曾經數次被日媒曝光出「驚天言論」與「弱智行為」。

反疫苗主義＋邪教成員？點圖看看玉木伸彌被網民挖出的部分離譜視頻截圖▼▼▼

在今年7月，玉木伸彌在面向公司內員工所拍的影片露面，他公開表示「新冠疫苗沒用，大家不要去接種」。甚至宣稱自己認識的一個專家說：新冠病毒是愛滋與伊波拉病毒混合而成的產物。隨後，他在影片裏說：如果有打了疫苗的人，就不要來公司上班了，自己在家呆着吧！對於這種弱智行為，連日本官房長官也坐不住了，表示：接不接種是你的事，讓接種疫苗的員工強制停工，也得支付勞動報酬，記住了。另有網友發現了玉木伸彌背後奇怪的圖案，彷彿與日本某邪教團體有相關。文春對他自然也不會手軟，在報導的同時又曝出了他更過分的變態行為。

強要下屬去風俗店並報告感受

經報導，玉木伸彌曾要求分店店長和中層領導去自己推薦的風俗店嫖娼，並以閱覽下屬的嫖娼報告為樂，可以說是惡臭極了！曝光的截圖訊息中顯示，公司成員不僅要寫清時間、花費的金錢、體驗項目，還要加上自己的個人體驗。另據公司內工作人員曝光，玉木伸彌會在接近100名的年輕人中隨機挑選參加者，不僅不能拒絕，還要自費，如果不去就會被公司人事針對，對於品行正直的年輕社員來說簡直是地獄般的折磨，最終不得不辭職了事。而玉木伸彌還經常會在會議上，強行要求參與活動的員工當面向他進行報告，並以此為樂。不管怎麼看都讓人覺得喪心病狂，也無怪大眾會擔心木村拓哉與這樣一位社長之間的關係了。

職場騷擾，日本的一大癥結

報道曝光之後，整體沒有出現什麼大的水花，也沒有官方的具體回應，日本網友也大多顯得比較寬容，對於木村大神來說，這個事件應該是過去了。然而從這之中，我們也不難看出，不論是收受別墅背後，還是玉屋置業本身的問題，內部都有着「日本老牌企業職場騷擾（パワハラ、power harassment）」這一大經典傳統的身影。這種傳統存在於日本的大大小小的公司之中，值得我們了解和警惕，畢竟國內的奇葩公司亂象，最近也是愈來多。而對於事件本身，不知道大家有什麼想法和見解？

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