木村拓哉48歲生日被「出賣」　老婆工藤靜香唔夠心美光希咁大膽？

木村拓哉13日歡度48歲生日，他低調透過社群媒體感謝各界祝福，一貫留言「Stay Safe」為防疫加油打氣。但他的2個女兒可沒錯過這個重要日子，分別公開多張木村拓哉的私下家居照，聯手「出賣」老爸的真實模樣。

木村拓哉一家人陸續使用社群媒體後，過往的私生活再也不是秘密，反而成為網友津津樂道的話題。木村心美、木村光希都稱讚他是「最棒老爸」，光希甚至寫下：「謝謝你總是替全家帶來燦爛的笑容和開朗的氣氛。有人跟我說過，我有這種爸爸會很難找老公，這個理由我完全理解」。

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從心美和光希分享的照片中，不難看出木村拓哉從小與女兒們感情相當緊密，父女總是一起搞笑、扮鬼臉，並未因為他貴為日劇天王就錯過女兒們的成長。因為傑尼斯對藝人肖像權管控嚴格，嚴禁藝人私下自行合照。但木村拓哉回到家中不管這些，和女兒們留下大量珍貴全家福相片，優良基因遺傳透過照片一覽無遺。

木村光希也寫下祝福，希望他「永遠當個帥氣的爸爸」，感謝木村拓哉總是扮演「父親兼好友」的角色。老婆工藤靜香則沒提到木村拓哉的名字，僅在IG上寫下「祝福11月的壽星生日快樂」低調表示心意。

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