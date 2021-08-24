中國外交部：美國所謂溯源報告是栽贓報告　先有結論後拼湊證據

美國白宮表示新冠病毒的源頭調查報告將最快在未來數天公開後，中國外交部8月24日回應指，美國的情報機構歷來劣跡斑斑，所謂溯源報告不可能基於事實真相，是一份先有結論後拼湊證據的栽贓報告。



中國外交部發言人汪文斌在主持例行記者會時表示，溯源需要的是科學，而不是情報，他稱「由情報機構去搞病毒溯源，本身就是反科學的，美國的情報機構歷來劣跡斑斑，他們搞的所謂溯源報告更不可能基於事實真相，只不過是一份先有結論後拼湊證據的栽贓報告，根本不可信。」

他又稱，溯源需要的是團結而不是陷害，溯源為的是維護各國人民的生命與健康，而不是為了「甩鍋」推責，打壓對手，服務一己私利。

中國外交部發言人辦公室7月9日在Twitter上載發言人汪文斌出席記者會的照片。（中國外交部發言人辦公室Twitter帳戶圖片）

斥美國把抗疫政治化

汪文斌稱，新冠肺炎疫情爆發以來，美國將抗疫政治化，導致美國成為感染和死亡人數最多的國家，讓美國民眾付出沉重代價。

他稱，現在美國出於不可告人的政治目的，又在溯源問題上動用情報機構搞所謂的調查，破壞國際溯源合作，遭到國際上的普遍質疑和反對，他稱「我們奉勸美方從本國人民和世界人民的生命健康利益出發，停止政治化的操弄，早日回到科學溯源的軌道上來。」

圖為2021年8月20日，美國總統拜登於白宮就阿富汗的撤離行動發言。（AP）

報告料數天內公開

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）8月23日表示，調查報告即將完成，非機密版本報告尚需數天才能公諸於世。

美國總統拜登（Joe Biden）之前在5月要求美國情報部門調查新冠病毒起源，並在90天內提交報告。8月24日是最後限期。