阿富汗局勢｜韓國派軍機接走逾380名阿富汗人　包括100多名兒童

韓國外交部8月25日表示，380多名曾為韓國工作過的阿富汗人及其家屬，將於26日搭乘韓軍運輸機從阿富汗飛抵韓國，其中包括逾100名兒童。
韓聯社報道，韓國外交部在25日表示，380多名曾為韓國工作過的阿富汗人及其家屬，將於26日搭乘韓軍運輸機從阿富汗飛抵韓國，其中包括逾100名兒童。這也是韓國政府首次將爭端地區的外籍人員大規模轉移至韓國。
韓國外交部強調，這些即將抵達韓國的阿富汗人並不是難民，他們是以特別貢獻者身份撤離至韓國。這些人曾在韓國駐阿富汗大使館、韓國國際合作團（KOICA）、韓國醫院、職業訓練院和韓國地方重建小組等機構就職。
據報道稱，為避免塔利班報復，曾在上述機構工作過的阿富汗人向韓國政府請求幫助。韓國外交部表示，韓國政府有責任讓曾幫助過韓國的人撤離，韓國作為國際社會一員和高度重視人權問題的國家也負有相應責任，加上其他國家也大量轉移阿富汗人，政府綜合考慮這些因素後作出決定。
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