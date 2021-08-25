阿富汗局勢｜路透社記者武裝衝突中遇害　生前最後採訪曝光

在塔利班以驚人的速度接管阿富汗後，全球都將焦點放在其對待人民的殘暴手段上。路透社最近曝光了其戰地記者西迪基（Danish Siddiqui）命喪阿富汗的過程，揭露在奪權後試圖洗白過去殘暴形象的塔利班的真實面貌，讓人緬懷這位勇敢的戰地記者。



據路透社報道，曾因報道過難民危機而奪得普利茲獎（Pulitzer Prize）的西迪基，在得知塔利班重新點燃了阿富汗的戰火後，便向路透社請願前往阿富汗進行報道。他在7月11日抵達位於南部城市坎大哈（Kandahar）的阿富汗特種部隊基地，並在當地對阿富汗政府兵反擊塔利班一事進行紀實報道。

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7月16日，西迪基隨部隊來到阿富汗與巴基斯坦的邊境斯平布爾達克（Spin Boldak），記錄政府軍企圖從塔利班手中奪回斯平布爾達克控制權的一幕。豈料雙方在交火時，西迪基乘坐的轎車遭火箭炮（RGP）襲擊，戰況十分激烈，西迪基也立刻拿出相機，捕捉到火箭砲襲擊車子、火光四射的恐怖瞬間。

隨後，他與上司聯繫，表示自己的左臂和背部被彈片擊中，他將跟隨政府軍前往當地的一座清真寺接受治療，不過路透社之後就失去了與他的聯繫。阿富汗政府表示，西迪基是在逃亡的過程中與軍隊走散，最後被士兵拋棄並被塔利班俘獲。西迪基遭殺害，命喪阿富汗。

阿富汗與印度官員事後向路透社證實，他們在檢視了西迪基的屍體和與西迪基的死相關的照片、情報後，發現在西迪基死後，仍有人對着他的遺體連開數槍，並將其分屍，也有消息指出，有人輾爛他的屍體，場面慘不忍睹。

（編按：塔利班對此作出否認，發言人指，西迪基的傷勢出現在塔利班武裝分子發現他的遺體之前。）

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