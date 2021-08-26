坦桑尼亞首位女總統　於足球慶典上批女球員「平胸」嫁不出去惹議

坦桑尼亞女總統薩米婭・蘇盧胡・哈桑（Samia Suluhu Hassan）在22日的男子足球隊勝利慶典上語出驚人，她說「女足球員的胸部扁平，對異性來說一點都沒有魅力」。據悉由於女子體育項目預算的增加，她才刻意說出這番話來挖苦女運動員，而此番言論也讓這位才剛上任的總統成為民眾砲轟箭靶。



《法新社》報導，今年3月時坦桑尼亞總統馬古富力（John Magufuli）因心臟病併發症逝世，副總統薩米婭順勢就任為總統，成為坦桑尼亞歷史上的首位女總統，也是非洲唯二的女總統之一。

薩米婭在日前對女性運動員出言不遜，她說：「女足球員的胸部扁平，恐怕還會被誤認為男性，因此當看到臉時會突然覺得很驚訝。」她還向男足球隊說道：「要結婚的話，就要找有魅力的人，你們也希望符合自己標準的女性出現吧！然而這些特質在女足球員身上漸漸消失殆盡。」

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薩米婭繼續批評：「她們雖然帶回一些獎盃，得到國家的讚許，但當腳痠了、沒有力氣踢球時，她們要拿什麼過生活？」薩米婭越講越來勁，她還說：「就她們的現狀而言，婚姻生活像是夢想。但當你們將她們娶回家時，或許還會被長輩問『這是女生嗎，還是隊伍裏的男生呢』。」

由於薩米婭是坦桑尼亞的首位女總統，她當初上任時許多人因為性別否定她，自己雖然也是性別不平等下的受害者，卻仍加入加害者一方不給予女性尊重，她的言論招來外界大肆批判，前國會議員凱瑟琳．魯格（Catherine Ruge）就砲轟她「污辱全部女性」，全球網友也將她給罵翻。

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