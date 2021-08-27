阿富汗局勢風雲變色　塔利班勢「硬撼」死對頭ISIS-K︱國際晨報

阿富汗由塔利班（Taliban）再度入主後，當地民眾的逃亡潮持續。面對美國在8月31日結束撤出阿富汗的期限迫近，多國都加緊協助公民及當地民眾離開。不過美英等國都表示收到情況，指極端組織ISIS-K可能在首都喀布爾（Kabul）機場附近發動襲擊，令本身混亂的當地局勢增加不明朗因素。



對於阿富汗民眾而言，以難民身份離鄉別井，他們可能需要忍受臨時棲身地的「人間地獄」環境；可是留在當地，則憂慮塔利班上次執政時代的黑暗日子重臨。事實上，有人權組織指，塔利班迫害女性的情況仍然持續，更出現到各個家庭「尋找新娘」、甚至擄走年輕女性並性侵的事件，有受害者更只有12歲。

阿富汗局勢：圖為8月20日，美軍和英軍正協助民眾撤離阿富汗首都喀布爾。（AP）

塔利班多次對外表示自己與以前截然不同，希望博取外界認同。不過ISIS-K則視塔利班為死對頭，批評塔利班去年與美國簽訂外國部隊撤出當地的協議是「放棄初心」，但到底本身與塔利班都是屬於極端伊斯蘭遜尼派武裝組織的ISIS-K是何方神聖？

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