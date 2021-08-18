阿富汗局勢︱25歲女指控塔利班殺害其母親：他們4度登門下令煮飯

塔利班即將在阿富汗重掌大權，儘管他們承諾和平和尊重女權，但各地仍傳出暴力事件。美國有線新聞網絡（CNN）報道，阿富汗北部法里亞布省（Faryab）婦女娜吉雅（Najia，化名）上月12日曾被塔利班四度登門，要求為15名武裝人員煮飯。她的女兒指，母親娜吉雅實在太窮，根本無法餵飽這些彪形大漢，最後被塔利班以AK-47步槍毆打殺害。



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CNN為了安全起見，報道這對母女時都使用化名。娜吉雅育有三子一女。她25歲的女兒瑪妮札目睹母親從被要求煮飯到慘遭殺害的全程。

瑪妮札（Manizha，化名）說：「我母親告訴他們：『我很窮，我要如何為你們煮飯？』之後塔利班開始毆打母親，母親被打昏，他們用AK-47步槍打她。」

瑪妮札說，她當時對塔利班大喊，求他們停下來，他們停了一下並對隔壁房間扔手榴彈，之後在火勢蔓延時逃逸。

（編按：CNN報道，塔利班否認殺害娜吉雅，但說法與當地目擊者、地方官員有矛盾，地方官員證實有一名45歲女子死亡，她的家遭縱火。）

圖為2021年8月13日，有逃離家園的阿富汗婦女與孩子到首都喀布爾的清真寺避難（Getty）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】