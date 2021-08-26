塔利班愛用什麼品牌？Dove與Head & Shoulders上榜　買香水更講究

迅速在阿富汗重掌政權的塔利班，除了愛開豐田（Toyota）農夫車外，愛用的商品還包括巴基斯坦品牌的球鞋、多芬（Dove）香皂、海倫仙度絲（Head & Shoulders）洗髮精，而最喜愛的運動是板球。



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紐約時報報道，塔利班喜愛一款由巴基斯坦Servis鞋業公司生產、名為「獵豹」（Cheetahs）的白色高筒球鞋。此鞋款舒適耐穿、售價約介於13至25美元，視販賣地點、是否是山寨版而定；中國山寨版與原廠貨的外型相似度高，但品質較差。這款鞋最早在1980年代初期問世，紐時指出，時至今日，阿富汗全境的塔利班指揮官，仍會命令計程車司機或請同僚去市中心的店家大量採購「獵豹」球鞋。

英媒BBC也報道，以往常做塔利班士兵生意的巴基斯坦攤販拉席德，列出塔利班時常購買的品項，分別有Dove香皂、Head & Shoulders洗髮露、白色內衣褲、以及拉莎斯（Rasasi）品牌旗下的香水。拉席德說，塔利班士兵花錢不手軟，每次造訪都會購入許多商品，也不殺價。他每天收入約為10萬至11.5萬巴基斯坦盧比（約4706至5412港元）。

而塔利班喜愛的運動是板球。據印度時報報道，阿富汗板球官員表示，塔利班已表態不會干預阿富汗男子板球代表隊的運作，或阿國板球聯盟「Shpageeza」的擴張。然而，女子板球能否繼續打，則前景未明。塔利班上次掌權時，禁止多數娛樂活動，但未禁板球。板球是許多阿富汗民眾在1980年代-1990年代於巴基斯坦難民營習得的一項運動，此後板球在阿富汗人氣大增，也出了包括拉什德、穆罕默德等阿富汗板球明星。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】