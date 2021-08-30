阿富汗局勢｜喀布爾恐襲罹難者家屬：親人被美軍射殺　非死於爆炸

8月28日，英國廣播公司（BBC）駐巴基斯坦和阿富汗記者科爾馬尼（Secunder Kermani）對喀布爾機場爆炸事件遇難者家屬採訪。一些遇難者家屬表示，他們的親人並不是死於爆炸，而是在爆炸事件後，被美軍射殺。



Our report from last night on the awful ISIS attack outside Kabul airport as families still search Kabul's morgues for their loved ones..



Many we spoke to, including eyewitnesses, said significant numbers of those killed were shot dead by US forces in the panic after the blast pic.twitter.com/ac5nUVeJ4x — Secunder Kermani (@SecKermani) August 28, 2021

科爾馬尼8月28日在Twitter推文稱，「這是關於喀布爾國際機場外發生的ISIS恐怖襲擊事件的報道，許多遇難者家屬仍在喀布爾的停屍房尋找他們的親人。許多人，包括目擊者，都表示大量死者是在爆炸後引發的大規模恐慌中，被美軍開槍射殺的。」

推文還附上了採訪影片。一些遇難者家屬在採訪中表示，他們的親人並不是死於爆炸，而是在爆炸事件後，被外國軍人射殺。

影片中，還有一位據稱是喀布爾機場爆炸案倖存者的男子稱，在現場看到了美國和土耳其士兵，子彈從機場外的橋上和瞭望塔上射出，男子還向科爾馬尼確認了外國軍人有開槍的舉動。

截至發稿，美方暫未回應此事。