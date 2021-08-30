阿富汗局勢｜喀布爾恐襲罹難者家屬：親人被美軍射殺　非死於爆炸

8月28日，英國廣播公司（BBC）駐巴基斯坦和阿富汗記者科爾馬尼（Secunder Kermani）對喀布爾機場爆炸事件遇難者家屬採訪。一些遇難者家屬表示，他們的親人並不是死於爆炸，而是在爆炸事件後，被美軍射殺。
Our report from last night on the awful ISIS attack outside Kabul airport as families still search Kabul's morgues for their loved ones..— Secunder Kermani (@SecKermani) August 28, 2021
Many we spoke to, including eyewitnesses, said significant numbers of those killed were shot dead by US forces in the panic after the blast pic.twitter.com/ac5nUVeJ4x
科爾馬尼8月28日在Twitter推文稱，「這是關於喀布爾國際機場外發生的ISIS恐怖襲擊事件的報道，許多遇難者家屬仍在喀布爾的停屍房尋找他們的親人。許多人，包括目擊者，都表示大量死者是在爆炸後引發的大規模恐慌中，被美軍開槍射殺的。」
推文還附上了採訪影片。一些遇難者家屬在採訪中表示，他們的親人並不是死於爆炸，而是在爆炸事件後，被外國軍人射殺。
影片中，還有一位據稱是喀布爾機場爆炸案倖存者的男子稱，在現場看到了美國和土耳其士兵，子彈從機場外的橋上和瞭望塔上射出，男子還向科爾馬尼確認了外國軍人有開槍的舉動。
截至發稿，美方暫未回應此事。
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