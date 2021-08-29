阿富汗局勢｜喀布爾3天內2度受襲之際　拜登將迎殉職美軍靈柩回國

阿富汗喀布爾國際機場8月26日發生自殺式炸彈襲擊，13名美軍殉職。靈柩29日較後時間運抵特拉華州（Delaware）的多佛空軍基地（Dover Air Force Base），總統拜登（Joe Biden）已抵達當地準備，並將與殉職美軍遺屬見面。



拜登及夫人吉爾（Jill Biden）稍後會與殉職美軍遺屬會面。他們之後會出席莊嚴移靈（dignified transfer）儀式。

這批殉職美軍年齡介乎20至31歲，包括一名年僅20歲，本料3週後成為父親的人——他將永遠無法親手擁抱新生兒。另一名22歲的兵士，生前與母親進行最後一次視像通話時請她別擔心他，他說因為「我的同僚會罩我」。

他們當中有5人年僅20歲，都是「九一一」事件發生前不久出生。這宗恐襲導致美國決定入侵阿富汗，將武裝組織塔利班趕下台。惟塔利班20年後再度掌控阿富汗，與此同時，這批美軍的生命也戛然而止。

阿富汗局勢：圖為美國海軍發布12名殉職美軍遺照的組圖。他們都死於8月26日機場阿貝門（東門）的自殺式炸彈襲擊。（AP）

塔利班對喀布爾安全的保證言猶在耳，當地機場附近卻在29日晚發生火箭炮襲擊。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月29日表示，預計塔利班會在8月31日之後繼續為美國等國家公民提供安全通道，令他們可以安全離開當地。

沙利文接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，稱塔利班公開及私下表示，他們會容許保留安全通道。華府則會在8月31日撤出限期屆滿後，繼續確保美國公民及合法永久居民，以及曾協助美國的阿富汗人可以安全出國。