阿富汗局勢｜塔利班：美軍空襲炸彈客　避免喀布爾機場再度受襲

阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場附近8月26日發生自殺式炸彈襲擊，導致近200人喪生後。俄羅斯傳媒29日報道，喀布爾機場附近再次發生爆炸，當地警方首長表示，事件導致一名小孩喪生。塔利班則指出，美軍同日發動空襲，阻止喀布爾機場遭受汽車炸彈襲擊。



俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述Aamaj通訊社報道，有網上流傳的片段顯示，懷疑爆炸地點上空出現濃煙。報道引述目擊者表示，有一枚火箭擊中喀布爾機場附近住宅區海爾哈納（Khair Khana）一座民房後引起爆炸。

美國總統拜登（Joe Biden）曾在28日警告，阿富汗在未來24至36小時極有可能再次發生恐怖襲擊，已經指示指揮官採取一切可行措施保護軍隊。

塔利班：美軍阻止自殺式炸彈襲擊

另外路透社29日引述兩名美國官員報道，指美軍在喀布爾向極端組織ISIS-K進行空襲，但宗知與上述的火箭襲擊是否有關連。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）其後表示，美軍的空襲是針對一名自殺式炸彈份子，指對方企圖駕駛一架裝滿炸藥的汽車襲擊喀布爾機場。不過塔利班並未有進一步透露細節。

美聯社引述多名華府官員指，多名炸彈客企圖前往喀布爾機場發動襲擊，但車輛被美軍無人機空襲擊中，初步判斷威脅已經解除。