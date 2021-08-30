阿富汗局勢｜王毅布林肯通電話　「各方有必要同塔利班進行接觸」

中國國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯通電話，就阿富汗局勢及中美關係等交換意見。布林肯表示，在美方從阿富汗撤軍、撤僑即將結束的關鍵時刻，安理會應發出明確、統一聲音，表明國際社會期待塔利班確保外國公民安全撤離及阿富汗人民獲得人道主義援助，確保阿富汗不能成為恐怖襲擊策源地、恐怖主義避風港。



據新華社報道，王毅表示，阿富汗國內形勢已發生根本性變化，各方有必要同塔利班進行接觸，積極引導。美國尤其需同國際社會一道向阿富汗提供急需的經濟、民生、人道援助，幫助阿富汗新政權架構維持政府機構正常運行，維護社會治安穩定，遏制貨幣貶值和物價上漲，盡快走上和平重建道路。事實再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿富汗境內恐怖勢力的目標。倉促撤軍很可能給各類踞阿富汗恐怖組織提供捲土重來的機會。美方應在尊重阿富汗主權獨立前提下，拿出實際行動，助阿富汗制恐止暴，而不應搞雙重標準或選擇性打恐。

王毅說，美方對阿富汗當前亂局的成因是清楚的。安理會如果要採取任何行動，都應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局勢平穩過渡而不是重陷動亂。布林肯表示理解並尊重中方在涉阿富汗問題上的關切。

關於中美關係，王毅表示，近期中美就阿富汗、氣候變化等問題開展溝通，對話比對抗好，合作比衝突好。中方將根據美方對華態度考慮如何進行接觸。如果美方也希望中美關係重回正軌，就不要再一味抹黑攻擊中國，損害中國主權、安全和發展利益。美方應認真對待中方提出的兩份清單和三條底線。

王毅說，中方堅決反對美情報機構近日炮製出台的所謂溯源問題調查報告。政治溯源是美前政府留下的政治包袱，美方越早卸下這個包袱，越有助於走出目前困境。中方再次敦促美方停止將溯源問題政治化的做法，停止向世衛組織施壓，停止干擾破壞國際社會團結抗疫和全球溯源科學合作。

布林肯表示，美方無意就病毒溯源問題指責任何國家。作為大國，美中都有責任提供一切必要信息，徹底調查病毒源頭，避免大流行再次發生，美方願就此同中方保持接觸。