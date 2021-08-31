新冠疫苗｜美國四分一父母不同意接種　青少年想打疫苗如搞革命

歐美國家五六月陸續通過12到17歲未成年青少年的疫苗使用，趕在開學前展開注射。但不少家長對於疫苗的副作用還是存有疑慮，光是美國就有四分之一的家長不希望小孩施打疫苗。要怎麼說服爸媽同意，避免這些學生成為疫情破口，也成為達成集體免疫的一大障礙。



睽違已久的實體開學，對這些年輕的美國孩子來說，能安心健康的在學校跟朋友重逢，可能歷經了一場家庭革命。17歲高中學生梅根：「我得坦承我對我的父母大吼過，我真的很難過，後來想好吧，我明天再試著說服他們，隔天再試試看，直到成功說服他們為止。」

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從5月份美國核准12-15歲施打BNT疫苗，不少青少年就像梅根這樣，為了疫苗注射問題，在家裡天天跟父母爭執。根據統計，美國平均每四對父母，就有一對不贊同自己的孩子施打疫苗。就連疫苗注射比率最高的國家以色列，也不是所有父母都願意讓孩子接受接種。 以色列家長：「確實還是有些爭議，目前我們覺得不希望孩子打疫苗，我們傾向這樣，感覺疫情控制得好，就不用讓他們施打疫苗，我們比較喜歡這種方式。」

這樣的擔心當然不是沒有原因，疫苗副作用尤其容易找上這些年輕的孩子，讓家長心裡七上八下。耶魯醫學院小兒心臟科主任 阿斯涅斯：「我們發現4起案例，請記住，這是五萬件疫苗施打中的少數案例，這4名病患年齡都在21歲以下。」根據新英格蘭期刊最新的研究，每10萬名接種BNT新冠疫苗的患者中，會有1到5名原本不會罹患心肌炎者，可能因為打疫苗而罹患心肌炎。但感染新冠病毒導致心肌炎的比率，每10萬人就有11人，數字是直接倍增。康乃狄克兒童醫學中心醫師薩拉札：「我還是會建議（年輕人）去打疫苗，因為患病的風險遠高於任何與疫苗相關的潛在罕見副作用。」

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儘管專家大聲疾呼，這樣的科學數字也持續公布，但不見得每個父母都看得到。美國就有少女成立網站，幫助像是梅根這樣忙著說服父母同意他們接受疫苗注射的年輕人。青年疫苗注射推廣網站發起人丹妮兒波：「現在我們網站搜尋率大爆炸，我們每天都能看到來自各個州不同的新貼文，（你現在收到多少像這樣的求助訊息?）有好幾千喔。」

再多的科學數據還有爭執，恐怕沒有新冠病患的沉痛呼籲來得更加有效。15歲的薇拉絲奎姿，因為感染新冠病毒陷入重症昏迷，在加護病房一待就是好幾個星期。「我認為你們應該接種疫苗，這很重要，我不希望看到任何人經歷我所體驗過的一切，不希望任何父母也經歷我父母所看到及感受到的事情。」

目前美國大約半數青少年已經完成至少一劑的注射。但美國光是開學第一個星期就有18萬學童確診，因此也在研究12歲以下的疫苗施打狀況，甚至考慮強制接種。白宮防疫專家 福奇（Anthony Fauci）：「我認為強制要求到校上課的學童，接種疫苗是個好主意，事實上這樣做已經好幾十年了，要求接種小兒麻痺、麻疹、腮腺炎、風疹和肝炎疫苗，所以要求到校學童強制接種，並非新政策。」

大部分歐洲國家也在八月份開學前加強青少年的施打率，至於亞洲地區日本、新加坡等，都在六月批准青少年的疫苗接種，中國大陸甚至核准科興讓三歲以上兒童接種，直接在校園展開大規模施打。以色列也已經宣布12歲以上的青少年，可以開始接受第三劑的加強劑，圍堵變種病毒在秋冬擴散。

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