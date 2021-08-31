新冠肺炎｜疫情下壓力大　Nike美國總部員工享1週精神健康假

美國體育用品生產商Nike於8月23至30日期間，讓俄勒岡州（Oregon）總部的員工放為期1週的精神健康假。Nike希望員工可用1週時間來放鬆，以及從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的壓力中恢復過來。



Nike全球市場科學高級經理馬拉佐（Matt Marrazzo）8月17日在領英（LinkedIn）上對員工發表公開訊息。他寫道：「用這段時間來放鬆、減壓、以及陪伴你愛的人。不要工作。」

Nike：圖為2018年3月22日，美國俄勒岡州比弗頓Nike總部的面貌。（Getty）

馬拉佐稱在這1或2年與以往不同的時間中，花時間來休息與恢復，是令自己有良好表現以及保持頭腦清醒的關鍵。他承認過去1年很艱難，員工應意識到「我們都是人」、以及大家都在經歷一件令人痛苦的事。

其他美企做法

美國交友應用程式Bumble已於6月讓員工放1週有薪假，讓他們減壓。花旗集團（Citigroup）3月時宣布，員工逢星期五都不用透過視像會議來處理工作，又將5月28日定為公司假期。