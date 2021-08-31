阿富汗局勢｜中俄對安理會決議案投棄權票　美方對中俄表失望

美國8月30日正式完成從阿富汗撤軍，聯合國安理會通過阿富汗問題決議草案，中俄回應為何對決議投棄權票，美國則對中俄表示失望。



2021年8月30日，美國軍方宣佈，已經完成從阿富汗撤軍，最後一架載有美軍的飛機已離開阿富汗首都喀布爾。（AP）

決議什麼內容

8月30日，聯合國安理會以13票贊成、0票反對、2票棄權的結果，通過了關於阿富汗問題的決議草案，中國和俄羅斯投了棄權票。

據法新社報道，該決議由美國、英國和法國起草。決議強烈譴責了8月26日發生在喀布爾機場附近的襲擊事件，並重申在阿富汗打擊恐怖主義的重要性，要求不得利用阿富汗領土威脅或攻擊任何國家，或庇護或訓練恐怖分子。

決議還重申維護人權的重要性，尤其是婦女、兒童和少數民族，並鼓勵各方通過談判尋求政治解決的方法，並鼓勵婦女充分、平等的參與其中。

決議中還希望塔利班能夠遵守之前的承諾，在美軍撤出後，允許所有外國國民和持有其他國家旅行證件的阿富汗人安全離開阿富汗。

中國代表在表決後發言

中國常駐聯合國副代表耿爽在表決後的解釋性發言中指出，阿富汗近期亂局同外國部隊倉促無序的撤出有直接關係。希望有關國家能夠認識到，撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始。

耿爽表示，有關國家應該吸取教訓，切實尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，切實尊重阿富汗人民自主決定自身前途命運的權利，切實改變將自身模式強加於人的錯誤作法，切實改變動輒施壓制裁甚至使用武力的霸道行徑。

有關國家應該為自己過去20年的所作所為負責，兑現對阿富汗和平重建的承諾，不能一邊聲稱關心阿富汗人民福祉，一邊卻實施單邊制裁。

俄方表態為何棄權

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）指出，關於阿富汗的決議未考慮莫斯科的一系列關切，尤其是未提及打擊ISIS的必要性。

涅邊賈還指出，該決議沒有反映「不允許訓練有素的專業人員從阿富汗撤離對國家經濟產生負面影響」的內容，沒有包含凍結阿富汗金融資產對國家經濟和人道主義局勢的致命後果等主題。

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）8月30日表示，俄中在聯合國安理會阿富汗議題決議投票表決中棄權，美國感到失望。

托馬斯-格林菲爾德稱，「五個常任理事國曾展開非常密切的磋商，俄中棄權讓我們感到失望。我們關注了俄中代表對決議草案表述的一些擔憂，但該草案最終獲得批准。」