阿富汗局勢｜塔利班持槍現身節目呼籲合作　遭批評是超現實表現

塔利班（Taliban）8月15日入主阿富汗首都喀布爾（Kabul）以來，多次嘗試展現温和的形象。不過他們在29日參與一個電視台節目時，就「全副武裝」持槍站在主持人身後，對方呼籲民眾無需害怕塔利班，整個畫面形成感強烈對比。



阿富汗電視台29日播出政治辯論節目《Pardaz》，塔利班武裝人員亦有參與。他們持槍站在主持人身後，對方則宣讀塔利班的聲明，塔利班希望民眾可以「合作」，而且大家亦「無需感到害怕」。部分塔利班成員亦在節目中接受訪問。

對於這個場面，伊朗著名記者兼活動家阿利內賈德（Masih Alinejad）在Twitter形容，這是超現實的畫面，指塔利班在數百萬的人心中，是恐怖的代名詞。他認為主持人在讀出塔利班的聲明時一臉驚恐，認為這是證明塔利班恐怖的另一個證據。

This is surreal. Taliban militants are posing behind this visibly petrified TV host with guns and making him to say that people of #Afghanistan shouldn』t be scared of the Islamic Emirate. Taliban itself is synonymous with fear in the minds of millions. This is just another proof. pic.twitter.com/3lIAdhWC4Q — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 29, 2021

《今日印度》30日報道，塔利班8月15日接管阿富汗以來，即使他們多次表示容許傳媒在阿富汗的活動不受影響，但仍不時傳出記者成為襲擊目標的報道。