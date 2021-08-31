阿富汗局勢｜土耳其爭喀布爾機場保安權　塔利班稱自己有特種部隊

美軍撤出阿富汗，塔利班全面控制喀布爾。其中喀布爾機場過去6年一直由土耳其負責營運及保安工作，塔利班正與土耳其磋商機場營運安排。土耳其表明必須由土耳其負責保安工作，但遭塔利班拒絕。



土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）8月27日表示，土耳其已向塔利班表示他們願意繼續機場營運。他同日譴責26日極端伊斯蘭組織ISIS-K的恐怖襲擊，並提出在美軍撤離後，保安任務應繼續交由土耳其負責。

另據《中東之眼》（Middle East Eye）報道，卡塔爾亦會加入協助營運的行列。路透社引述塔利班發言人在28日指出，現時他們未決定機場的營運安排。

圖為8月27日，土耳其總統埃爾多安訪問波斯尼亞與黑塞哥維那的薩拉熱窩。（Reuters）

土耳其方面在29日透露，塔利班要求接管機場保安工作，塔利班表示他們會有「特種部隊」保障機場運作的安全。埃爾多安同日接受土耳其媒體訪問，指ISIS-K的恐襲中有塔利班人員喪生，質疑塔利班是否有能力勝任保安工作。

除保安問題，土耳其亦指出機場需要進行維修，才可讓民航客機升降。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示，機場的跑道、塔樓和航站樓，包括機場民用一側的跑道都已損壞。而這需要人員及設備進行維修，恰武什奧盧已把狀況告知塔利班當局。