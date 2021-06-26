Nike CEO：「Nike是一個屬於中國、為中國服務的品牌」

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-26 03:58

Nike的CEO多納霍（John Donahoe）6月24日表示，「Nike是一個屬於中國、為中國服務的品牌」。

Nike在24日公布第四季度財務報告後，多納霍在與華爾街分析師的電話會議上，被問到面對中國品牌競爭的問題時，發表有關言論。他亦指Nike已在中國深耕40年，如今是中國最大的運動品牌，表示仍相信中國將繼續成為該公司快速增長的市場。

他的言論引起英國廣播公司（BBC）等多間國際傳體關注及追訪，而Nike未有進一步回應。早前這家國際運動服裝巨頭捲入新疆棉風波在中國市場遭到抵制。

Nike第四財季 (截至5月31 日) 大中華區營收按年增長17%，至19.3億美元，低於華爾街預期的 22.2 億美元。

不過Nike全球季度收入翻了一番，達到 123.4 億美元，遠高於預期，從去年同期 7.9 億美元虧損，反彈到有 15 億美元的利潤。北美仍是銷售最強勁的地區，佔收入 32% ，同比增長 141%。歐洲、中東和非洲銷售額同比增長 124% ， 取代大中華區成為Nike的第二大市場。

Nike股價在周四（24日）紐約交易所盤後交易大漲，周五（25日）賬面有超過15%的漲幅。