阿富汗局勢｜美軍基地難民收容所猶如人間地獄　衛生惡劣遍地糞尿

美國傳媒報道，用來短暫安置從阿富汗撤離的人的卡塔爾烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）衛生情況惡劣，遍布糞便、尿液和老鼠，猶如「人間地獄」（living hell）。美國國防部發言人柯比（John Kirby）8月24日承認條件惡劣。



阿富汗人即使能夠離開喀布爾，他們仍然要於擠迫的美軍空軍基地等待處理手續，才能前往美國。烏代德空軍基地是飛離喀布爾的主要目的地之一。

美國中央司令部官員沙利文（Colin Sullivan）8月20日致函國務院和五角大樓，形容多哈的空軍基地出現「威脅生命的人道災難」，希望有關官員得悉情況。他稱，他不是要低估喀布爾和阿富汗人所逃離的處境，但多哈的情況是美國所做成的。

沙利文的電郵提到多哈大使館對安置點的描述，形容阿富汗人被安置的地方是人間地獄，「垃圾、尿液、糞便、濺出的液體和嘔吐物覆蓋地板」。據稱，收容阿富汗人的地方沒有冷氣，甚至有鼠患。

圖為2021年8月22日，卡塔爾烏代德空軍基地有阿富汗人準備乘搭美軍環球霸王C—17（III）型運輸機。（AP）

美國國防部發言人柯比24日出席記者會時承認烏代德空軍基地部份條件惡劣。他表示，由於短時間內撤離了大量阿富汗人，卡塔爾的一些安置點的居住條件的確十分糟糕，衛生條件十分可怕，美方也清楚並和所有人一樣關心這個問題。

柯比稱，目前惡劣的情況正在有所改變，但並非完美。他提到，美國也希望撤離的人能得到安全、有保障和舒適的照顧。他提到，美國軍方已經選擇了更多的地點，包括德國的空軍基地、意大利、西班牙和巴林等地點，將暫時安置撤離的人。