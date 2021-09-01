印度大使與塔利班高層首次公開接觸　印媒：意義重大

就在美國最後一架軍機離開喀布爾、宣布結束近20年阿富汗戰爭的數小時後，印度駐卡塔爾大使米塔爾（Deepak Mittal）於8月31日在首都多哈與塔利班政治辦公室負責人斯塔內克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanekzai）進行會談。



印度外交部8月31日發表聲明稱，會談討論的重點是「目前在阿印度公民的安全、保障及早日回家的問題。希望訪問印度的阿富汗國民，特別是少數族裔的旅行也被提及」。

根據聲明，米塔爾還提出了印度的關切，即阿富汗的土地不應以任何方式被用於反印度活動和恐怖主義。塔利班也保證，這些問題將得到積極處理。

《印度快報》9月1日報道稱，印度與塔利班進行首次正式接觸，正值印度總理莫迪（Narendra Modi）強調關注阿富汗局勢之際，他指示印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）和其他高管組成的高級別小組重點關注印度當前的優先事項。

此外，在多哈會議之前，斯坦內克扎伊也發表了聲明。他表示，他的組織希望延續阿富汗與印度的「文化」、「經濟」、「政治」和「貿易關係」，「就像過去一樣」。

報道指，鑑於巴基斯坦一直用「消極」一詞描述印度與阿富汗的關係，此次米塔爾與塔利班政治辦公室負責人斯塔內克扎伊會談「意義重大」。