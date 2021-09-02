塔利班首次對話華文媒體　發言人：建立符合人民意願新政府

阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）9月1日以視像連線方式接受鳳凰衛視獨家專訪。他在訪問中談及以美國為首的聯軍完全撤出阿富汗之於他們的意義、政府未來施政方針、女性在阿富汗的地位，以及重申想與其他國家維持友好關係。



採訪開始時，穆賈希德介紹阿富汗歷史上的三個重要獨立日，說這一次外國軍隊的撤離具有歷史意義。他透露，美國長達20年的佔領結束，阿富汗正在大舉慶祝，這個日子這將成為阿富汗歷史上最有意義的紀念日之一。

他稱：「在過去20年，阿富汗一直在美國的侵略和侵佔之下，任何一個國家都會這樣。當侵略結束以後，他們都會大舉慶祝。就在前一天的夜裏，外國軍隊撤離了。是的，美軍撤離以後我們立即開始了我們的慶祝活動，慶祝我們的自由。這是在長達20年的侵略和佔領之後獲得的，從此以後這裏將不再有暴力、爆炸和襲擊。」

阿富汗局勢：圖為2021年8月17日，阿富汗武裝組織塔利班主要發言人穆賈希德在首都喀布爾召開記者會。（Reuters）

不作恐怖主義溫床

在塔利班慶祝的同時，還有許多阿富汗人正在嘗試着逃離。對於這一現象，穆賈希德回應稱，很多國家都會有這樣的情況，聯軍離開只是有這樣的機會，不是因為其他的。

穆賈希德在訪問中反覆強調，未來的阿富汗不會成為恐怖主義的溫床。他同時認為，恐怖分子這個詞已經被濫用了。

他稱：「在很多地方都有這樣的情況，他們是為了維護自己的利益。包括在阿富汗伊斯蘭酋長國之前的那個政府，他們曾經對我們也這樣。但其實，恐怖分子這個詞已經被濫用了。」

阿富汗喀布爾國際機場8月26日發生恐襲，恐怖組織ISIS-K承認責任。ISIS-K與塔利班素來不和，令人擔心今後包括它們在內的組織會燃起戰火，以及令阿富汗成為恐怖分子的大本營。圖為8月20日，美軍在阿富汗喀布爾機場，為撤離行動提供協助。（AP）

將對民眾與國家負責

穆賈希德還就女性權利、未來的着裝規定等問題作出回應。

關於如何建立新政府，穆賈希德表示，將建立一個非常強大的政府，並正在為此而努力。「我們的長老們、官員們，正在為國家發展而努力。他們以國家的利益為基礎進行決策，為建立一個非常強大的政府。我們要為人民和我們的國家負責。」

他還透露，在組建政府問題上需要有耐心，接下來這幾天會有新的消息。

當被問到有可能吸納前政府的部分官員進新的政府，穆賈希德稱，正在盡力建立一個對人民和國家最有利的政府。「我們的國民對之前的政府非常不滿意，所以我們要建立一個符合人民意願的政府。」

阿富汗局勢：圖為8月23日，印度新德里聯合國難民署門外，一名阿富汗難民披上一條以阿富汗國旗設計而成的披肩，並參加示威。（AP）

女性可位列高層

關於女性權利的問題，穆賈希德稱，會為女性創造工作環境，但這將基於兩個條件：第一，要符合阿富汗的傳統和文化；第二，要符合伊斯蘭教的原則和規定。

他稱：「我們希望為她們提供一個安全良好的環境。我們現在已經在公共衛生部和高等教育部為女性提供了職位，還有其它一些部門也是如此。」當被問到女性是否擔任高級別職務，穆賈希德表示肯定。

穆賈希德還稱，女性需要穿罩袍，同時也會推出一系列舉措鼓勵阿富汗男性蓄鬚，但對男性鬍鬚的長度目前並沒有做出強制性規定，「他們自己決定留多長」。

穆賈希德在訪問中再次表示希望在未來與各個國家保持友好往來。目前的阿富汗仍然需要醫療物資、食品等人道主義援助。但他相信，歸來的塔利班有能力建設出一個安定、繁榮的國家。

是次採訪在鳳凰衛視資訊台駐阿富汗特約記者王泉協助下完成。