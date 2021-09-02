塔利班首次對話華文媒體　發言人：建立符合人民意願新政府

阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）9月1日以視像連線方式接受鳳凰衛視獨家專訪。他在訪問中談及以美國為首的聯軍完全撤出阿富汗之於他們的意義、政府未來施政方針、女性在阿富汗的地位，以及重申想與其他國家維持友好關係。
採訪開始時，穆賈希德介紹阿富汗歷史上的三個重要獨立日，說這一次外國軍隊的撤離具有歷史意義。他透露，美國長達20年的佔領結束，阿富汗正在大舉慶祝，這個日子這將成為阿富汗歷史上最有意義的紀念日之一。
他稱：「在過去20年，阿富汗一直在美國的侵略和侵佔之下，任何一個國家都會這樣。當侵略結束以後，他們都會大舉慶祝。就在前一天的夜裏，外國軍隊撤離了。是的，美軍撤離以後我們立即開始了我們的慶祝活動，慶祝我們的自由。這是在長達20年的侵略和佔領之後獲得的，從此以後這裏將不再有暴力、爆炸和襲擊。」
不作恐怖主義溫床
在塔利班慶祝的同時，還有許多阿富汗人正在嘗試着逃離。對於這一現象，穆賈希德回應稱，很多國家都會有這樣的情況，聯軍離開只是有這樣的機會，不是因為其他的。
穆賈希德在訪問中反覆強調，未來的阿富汗不會成為恐怖主義的溫床。他同時認為，恐怖分子這個詞已經被濫用了。
他稱：「在很多地方都有這樣的情況，他們是為了維護自己的利益。包括在阿富汗伊斯蘭酋長國之前的那個政府，他們曾經對我們也這樣。但其實，恐怖分子這個詞已經被濫用了。」
將對民眾與國家負責
穆賈希德還就女性權利、未來的着裝規定等問題作出回應。
關於如何建立新政府，穆賈希德表示，將建立一個非常強大的政府，並正在為此而努力。「我們的長老們、官員們，正在為國家發展而努力。他們以國家的利益為基礎進行決策，為建立一個非常強大的政府。我們要為人民和我們的國家負責。」
他還透露，在組建政府問題上需要有耐心，接下來這幾天會有新的消息。
當被問到有可能吸納前政府的部分官員進新的政府，穆賈希德稱，正在盡力建立一個對人民和國家最有利的政府。「我們的國民對之前的政府非常不滿意，所以我們要建立一個符合人民意願的政府。」
女性可位列高層
關於女性權利的問題，穆賈希德稱，會為女性創造工作環境，但這將基於兩個條件：第一，要符合阿富汗的傳統和文化；第二，要符合伊斯蘭教的原則和規定。
他稱：「我們希望為她們提供一個安全良好的環境。我們現在已經在公共衛生部和高等教育部為女性提供了職位，還有其它一些部門也是如此。」當被問到女性是否擔任高級別職務，穆賈希德表示肯定。
穆賈希德還稱，女性需要穿罩袍，同時也會推出一系列舉措鼓勵阿富汗男性蓄鬚，但對男性鬍鬚的長度目前並沒有做出強制性規定，「他們自己決定留多長」。
穆賈希德在訪問中再次表示希望在未來與各個國家保持友好往來。目前的阿富汗仍然需要醫療物資、食品等人道主義援助。但他相信，歸來的塔利班有能力建設出一個安定、繁榮的國家。
是次採訪在鳳凰衛視資訊台駐阿富汗特約記者王泉協助下完成。