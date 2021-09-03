俄羅斯東方經濟論壇｜習近平視像致辭　倡加強共建「一帶一路」

俄羅斯正舉辦東方經濟論壇，中國國家主席習近平9月3日透過視像方式出席開幕禮及致辭，他呼籲在推進互利合作方面持續發力，要「深化共建『一帶一路』同歐亞經濟聯盟對接合作。」



這是習近平時隔3年再次出席東方經濟論壇，他表示「今天是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利76周年紀念日。8月25日，我同普京總統通電話。我們一致認為，國際社會應該堅定捍衛第二次世界大戰勝利成果，維護歷史真相，堅持以史為鑑、開創未來。」

9月2日，中國國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視像致辭時提到，設立北京證券交易所。（新華社）

「中俄關係前景廣闊」

他稱，今年6月，與普京總統成功舉行視像會晤，共同宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延期，就加強中俄戰略協作和全方位務實合作等重大問題達成新的共識，新時代中俄全面戰略協作夥伴關係動力十足、前景廣闊。

他表示，當前，世界格局深刻變革，新冠肺炎疫情起伏不定，世界經濟艱難復蘇，東北亞區域合作既面臨嚴峻挑戰，也面臨重要機遇，各方應該立足地區，放眼世界，共克時艱，同謀發展。

他提出三個倡議：

——要在應對疫情挑戰方面相互助力，加強疫苗研發、生產合作，為國際社會提供更多公共產品，堅決反對將疫苗和病毒溯源問題政治化，致力於推動構建人類衛生健康共同體。

——要在推進互利合作方面持續發力，深化共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，支持數字經濟創新發展，共同應對全球氣候變化，推動地區經濟社會發展。

——要在維護地區和平穩定方面形成合力，通過對話溝通彌合分歧，凝聚共識，樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，攜手建設和諧安寧的共同家園。

習近平又稱，今年是中國共產黨百年華誕，中國已經開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，「我們願同各方一道努力，秉持真正的多邊主義，講信修睦，合作共贏，向着推動構建人類命運共同體的目標穩步邁進。」