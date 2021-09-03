俄羅斯東方經濟論壇｜習近平視像致辭　倡加強共建「一帶一路」

俄羅斯正舉辦東方經濟論壇，中國國家主席習近平9月3日透過視像方式出席開幕禮及致辭，他呼籲在推進互利合作方面持續發力，要「深化共建『一帶一路』同歐亞經濟聯盟對接合作。」
這是習近平時隔3年再次出席東方經濟論壇，他表示「今天是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利76周年紀念日。8月25日，我同普京總統通電話。我們一致認為，國際社會應該堅定捍衛第二次世界大戰勝利成果，維護歷史真相，堅持以史為鑑、開創未來。」
「中俄關係前景廣闊」
他稱，今年6月，與普京總統成功舉行視像會晤，共同宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延期，就加強中俄戰略協作和全方位務實合作等重大問題達成新的共識，新時代中俄全面戰略協作夥伴關係動力十足、前景廣闊。
他表示，當前，世界格局深刻變革，新冠肺炎疫情起伏不定，世界經濟艱難復蘇，東北亞區域合作既面臨嚴峻挑戰，也面臨重要機遇，各方應該立足地區，放眼世界，共克時艱，同謀發展。
他提出三個倡議：
——要在應對疫情挑戰方面相互助力，加強疫苗研發、生產合作，為國際社會提供更多公共產品，堅決反對將疫苗和病毒溯源問題政治化，致力於推動構建人類衛生健康共同體。
——要在推進互利合作方面持續發力，深化共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，支持數字經濟創新發展，共同應對全球氣候變化，推動地區經濟社會發展。
——要在維護地區和平穩定方面形成合力，通過對話溝通彌合分歧，凝聚共識，樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，攜手建設和諧安寧的共同家園。
習近平又稱，今年是中國共產黨百年華誕，中國已經開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，「我們願同各方一道努力，秉持真正的多邊主義，講信修睦，合作共贏，向着推動構建人類命運共同體的目標穩步邁進。」
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