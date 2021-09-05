阿富汗局勢｜塔利班承諾帶來穩定　改善人民生活專注經濟發展

塔利班聯合創始人巴拉達爾（Mullah Baradar）9月4日承諾，會組建具包容性的政府，改善人民生活。他同時表示政府將帶來安全穩定，並專注發展經濟。
巴拉達爾在9月4日接受半島電視台（Al Jazeera）訪問，表示塔利班正籌組具包容性的政府。
「我向人民保證，我們將努力改善人民的生活條件，政府將對每個人負責並提供安全。這對於經濟發展而言是必要的，這不僅是在阿富汗，在整個世界亦然。」
「若我們能夠提供安全，我們將能克服其他問題。而從這裏邁向進步的齒輪將會轉動。塔利班將不遺餘力地實現目標。」
阿富汗局勢｜婦女連續第二天示威爭取權利 遭塔利班向天開槍驅趕阿富汗局勢｜與反抗勢力衝突升級 塔利班遭質疑控制恐怖組織能力阿富汗局勢｜塔利班：兩至三天後公布新政府成員名單阿富汗局勢︱塔利班成員朝天鳴槍慶祝致2死多傷 發言人籲別鳴槍
巴拉達爾是塔利班聯合創始人，在20年前舊塔利班政府時代擔任國防副部長。美國入侵阿富汗，塔利班政府垮台後，巴拉達爾擔任高級軍事指揮官，負責攻擊聯軍，至2010年在巴基斯坦被捕入獄。
巴拉達爾在2018年獲釋後，成為塔利班在卡塔爾多哈的政治辦公室的領導，與美國等展開會談，並成為雙方在多哈簽署協議的最重要人物之一。
阿富汗塔利班文化委員會副主任瓦西克（Ahmadullah Wasik）3日接受內地中央廣播電視訪問時表示，塔利班已經結束關於組建阿富汗新政府的會議，並將於兩到三天後公布新政府成員名單。