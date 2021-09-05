阿富汗局勢｜塔利班承諾帶來穩定　改善人民生活專注經濟發展

塔利班聯合創始人巴拉達爾（Mullah Baradar）9月4日承諾，會組建具包容性的政府，改善人民生活。他同時表示政府將帶來安全穩定，並專注發展經濟。



巴拉達爾在9月4日接受半島電視台（Al Jazeera）訪問，表示塔利班正籌組具包容性的政府。

「我向人民保證，我們將努力改善人民的生活條件，政府將對每個人負責並提供安全。這對於經濟發展而言是必要的，這不僅是在阿富汗，在整個世界亦然。」

「若我們能夠提供安全，我們將能克服其他問題。而從這裏邁向進步的齒輪將會轉動。塔利班將不遺餘力地實現目標。」

圖為8月17日，卡塔爾副首相兼外交大臣阿勒薩尼在多哈會見塔利班政治局長巴拉達爾。（Reuters）

巴拉達爾是塔利班聯合創始人，在20年前舊塔利班政府時代擔任國防副部長。美國入侵阿富汗，塔利班政府垮台後，巴拉達爾擔任高級軍事指揮官，負責攻擊聯軍，至2010年在巴基斯坦被捕入獄。

巴拉達爾在2018年獲釋後，成為塔利班在卡塔爾多哈的政治辦公室的領導，與美國等展開會談，並成為雙方在多哈簽署協議的最重要人物之一。

阿富汗塔利班文化委員會副主任瓦西克（Ahmadullah Wasik）3日接受內地中央廣播電視訪問時表示，塔利班已經結束關於組建阿富汗新政府的會議，並將於兩到三天後公布新政府成員名單。