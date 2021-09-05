阿富汗局勢｜巴基斯坦情報局長抵達喀布爾　被指與塔利班關係密切

巴基斯坦三軍情報局（ISI）局長哈米德（Faiz Hameed）9月4日飛抵阿富汗首都喀布爾（Kabul），未知他此行的真正目的是什麼，但消息指這與塔利班商討兩個未來關係有關。



哈米德9月4日率領由巴基斯坦高級官員組成的代表團抵達喀布爾。印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）引述印度記者薩拉姆（Hamza Azhar Salam）指，哈米德今次是應邀塔利班，與對方商討阿富汗和巴基斯坦的未來關係。

美聯社報道，哈米德將與塔利班討論巴基斯坦與阿富汗新政權未來的安全、經濟及貿易貿聯繫。

報道指出，巴基斯坦情報部門對塔利班的外部影響最大。塔利班領導層的總部設在巴基斯坦，巴方被指與塔利班在強大的跨軍種情報機構方面有直接聯繫。

儘管巴基斯坦經常否認向塔利班提供軍事援助，但阿富汗原政府和美國政府都經常指責該國支援塔利班。