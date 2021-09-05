新冠肺炎｜美國公布653億美元防疫計劃　為下次大流行作準備

美國拜登（Joe Biden）政府周五（9月3日）公布了一項價值653億美元的計劃。美國官員稱，該計劃致力於為下一次大規模傳染病作準備。「一旦發生疫情，可以迅速且有效地應對。」



據財聯社9月5日報道，美國白宮在一份27頁的文件中發布了該計劃，題為「美國大流病準備工作：改革我們的能力」（American Pandemic Preparedness: Transforming Our Capabilities）。

計劃呼籲在未來十年投資653億美元，以改善疫苗、治療藥物以及公共衛生基礎設施，提高國家的實時監測能力，並對個人防護設備進行升級。

計劃將從五大方面組織策劃工作，分別是：改革醫療保障，確保公眾了解形勢，強化公共衛生系統，培養核心能力，以及計劃任務管理。

這項計劃將花費242億美元開發和測試針對一系列病毒的新疫苗，並改進疫苗的分配和製造工序。

該計劃花費118億美元用於治療藥物，這將使科學家和製藥商能夠開發新的抗病毒藥物和其他藥物，並確保大規模製造單克隆抗體的能力。

50億美元被分配用於開發和病毒檢測試劑。31億美元被分配用於建立早期病毒預警系統，擴大對社區內病原體的測序。23億美元被分配用於追蹤病毒傳播和疫苗有效率。

還有31億美元被分配用於促進下一代個人防護設備的開發。在去年疫情最嚴重的時候，前線醫護人員經常受到口罩、防護服、面罩和手套的短缺的困擾。

白宮科學和技術政策辦公室（OSTP）主任蘭德（Eric Lander）在周五與記者的電話會議上說，下一次大流行可能會與新冠病毒「大不相同」，因此美國政府現在必須做好準備，以應對未來的病毒威脅。

蘭德爾說，正在肆虐美國的新冠疫情暴露了美國公共衛生系統的「根本問題」——抗疫資金不足和聯邦、州和地方政府之間缺乏協調。根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，截至周五，美國累計病例超過3900萬例，超過64萬人死亡。

蘭德補充稱，許多康復的病人仍然生活在這種疾病的長期影響下。「我們需要更強大的能力。未來會出現另一種大流行病，可能比新冠疫情更糟糕，可能在未來十年內發生。」

OSTP的官員們認為，考慮到目前新冠疫情已經使美國損失了大約16萬億美元的經濟產出，對比下來，該計劃投資650億美元是「合適的」。他們指出，這項計劃也小於在其他項目上的花費，如導彈防禦和反恐行動，這些項目每年分別花費美國納稅人約200億美元和1,700億美元。

他們在文件中寫道，「新冠疫情使美國損失大約16萬億美元，我們假定它每20年發生一次，相當於每年的損失為8,000億美元。如果是較温和的大流行病，那麼損失也可能超過5,000億美元。」