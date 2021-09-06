美英官員就氣候問題相繼訪華　繼克里後英國氣候高官抵天津

在聯合國氣候變化大會召開前夕，美英高官就氣候問題密集訪華，美國總統氣候特使克里（John Kerry）訪華剛結束，英國氣候高官9月5日抵達天津。



Pleased to be in China starting discussions with Special Climate Envoy Xie Zhenhua on how we work together towards a successful #COP26 pic.twitter.com/yfw1elDOxn — Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) September 5, 2021

英國商業、能源及工業策略大臣岑浩文（Alok Sharma）9月5日抵達中國天津，在定於11月在英國格拉斯哥舉行的下一輪全球氣候談判之前，會見來自中國政府和商界的代表。

岑浩文是《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）主席。

岑浩文通過Twitter表示，他已經抵達中國，並將會見中國氣候變化事務特使解振華，討論「我們如何共同努力」以確保11月峰會的成功。

岑浩文在新聞稿中表示，「我歡迎中國承諾到2060年實現碳中和，並期待就中國在這一目標上的政策建議、提交2030年減排目標的計劃進行討論，就在第26屆聯合國氣候變化大會上取得成功的多邊成果進行磋商。」

9月5日晚，岑浩文在Twitter發布最新消息，稱已經開始與謝振華舉行會談。

夏爾馬在推文中稱，「很高興來到中國，開始與（中國）氣候特使解振華就如何共同努力推動第26屆聯合國氣候變化大會取得成功展開討論。」

截至發稿時，中國外交部與生態環境部官網均尚未發布岑浩文訪華的消息。

就在岑浩文訪華的3天前，美國總統氣候特使克里訪問了中國天津，與解振華和其他中國政府高級官員舉行了會晤，討論了應對氣候危機的聯合行動。