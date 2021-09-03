克里訪華︱中國：雙方討論推動氣候變化對話合作機制　將繼續磋商

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）8月31日至9月3日訪問中國後，中國生態環境部9月3日表示，中美雙方討論了下一步如何推動雙方氣候變化對話合作機制化、具體化等，又指雙方商定將繼續進行對話磋商。



生態環境部稱，在8月31日至9月2日期間，中國氣候變化事務特使解振華應約與克里在天津舉行會談，在會談期間，中國國務院副總理韓正、中央外事辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅又分別透過視像會見克里。

中方稱，中美雙方此次按照兩國元首今年除夕通話的精神，圍繞落實今年4月在上海發表的《中美應對氣候危機聯合聲明》，就全球氣候變化的嚴峻性緊迫性、雙方氣候變化對話合作安排、聯合國氣候變化格拉斯哥大會等重點問題充分交換意見，進行了坦誠、深入、務實的對話。

中方指，雙方還交流了各自國內應對氣候變化的政策與行動，中方向美方介紹，中方已建立碳達峰碳中和工作領導小組，正在制定並將陸續發布落實力爭於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的「1+N」政策體系，美方向中方介紹了拜登政府落實美國2030年溫室氣體在2005年基礎上減排50%至52%、2035年實現零碳電力、2050年實現溫室氣體凈零排放目標的相關政策。

美國總統氣候特使克里在抵達中國天津前，訪問了日本東京（請點擊圖集瀏覽）：

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生態環境部指，雙方認識到中美氣候變化對話合作對於氣候變化多邊進程的重要意義，並討論了下一步如何推動雙方氣候變化對話合作機制化、具體化、務實化，通過建立相關機制，在綠色低碳相關領域確定一些合作計劃與項目，雙方還將共同並與其他各方一道在聯合國氣候公約和巴黎協定下的多邊進程中，合作推動今年格拉斯哥大會取得成功。

中方表示，雙方商定將繼續進行對話磋商，持續開展氣候行動，促進務實合作，共同推動多邊進程，加強巴黎協定的全面、有效和持續實施。