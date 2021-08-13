新冠肺炎｜韓國學生戴口罩仍染疫　曾坐確診者同一張椅即中Delta

全球再掀新一波疫情大流行，其中印度Delta變種病毒因為具有高傳染力，更是難防。韓國近日有2名大學生前往咖啡廳等打工的朋友下班，結果剛好有確診者也曾至該間咖啡廳，儘管大學生全程佩戴口罩，卻因與確診者相隔4分鐘坐在同一張椅子上，後來仍不幸染疫。



根據《MBC NEWS》報道，全羅南道木浦市有2名大學生，出現咳嗽和肌肉疼痛等症狀，3日前往診所就醫篩檢，確定感染新冠肺炎，經過衛生單位調查，2名大學生曾和確診者到過同一間咖啡廳，當時該名確診者在下午5時06分用完餐離開，接著2名學生在4分鐘後進到咖啡廳等打工的同學，未料當時2人剛好坐在確診者使用過的同張桌椅，大約停留20分鐘，即使全程佩戴口罩且沒有飲食，仍然染疫。

相關圖輯：點擊了解Delta變種病毒點解咁可怕？▼▼▼

+ 2

全羅南道保健福祉局局長姜英九表示，大部份病例都是在同一個空間被感染，即使不是同一時間，也有可能是環境或其他接觸引起，目前初步判定2名大學生是感染了高傳染性的Delta變種病毒，韓國檢疫當局正在進行詳細的流行病學調查，並調查監視器，以確認是否透過留在桌子上的病毒感染。

【延伸閱讀】新冠肺炎｜英國研究指病人有逾2百症狀及後遺症 男人最痛算這種（點圖了解更多）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

美國「拒戴口罩」族 騷擾戴口罩民眾

【本文獲「TVBS」授權轉載。】