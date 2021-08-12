新冠肺炎疫苗無阻Delta傳播　英國專家：意味群體免疫不可能

撰文：聯合新聞網
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專門研究疫苗的「牛津疫苗小組」（Oxford Vaccine Group）負責人表示，目前的Delta病毒株「不可能」實現群體免疫。

《衛報》報道，「牛津疫苗小組」負責人波拉德教授（Prof Sir Andrew Pollard）10日向國會議員提供證據時表示，疫苗並沒有阻止新冠肺炎傳播的這一事實意味着先前「達到人群整體免疫力的門檻是神話」。

（編按：波拉德稱，群體免疫在現時Delta變異病毒株流行的情況下「不是一個可能性」。）

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波拉德教授指出「這種病毒的問題在於它不像麻疹，如果95%的人接種麻疹疫苗，病毒就不會在人群中傳播，但是Delta病毒株仍會感染已接種疫苗的人，這確實意味着在任意時刻、仍未接種疫苗的人都有可能感染病毒，我們沒有任何東西可以（完全）阻止這種傳播」。

儘管現有疫苗在預防嚴重的新冠病毒引發的疾病或死亡方面非常有效，但它們並不能防止完全接種疫苗的人感染新冠病毒。群體免疫的概念依賴於絕大多數人口獲得免疫力，無論是通過接種疫苗還是受到感染。

倫敦帝國理工學院（Imperial College London）最近進行的研究數據表明，與未接種疫苗的人相比，18至64歲且完全接種疫苗的人被感染的風險降低約49%。調查結果還表明，完成接種疫苗的人在與新冠感染者接觸後檢測呈陽性的可能性要低約一半，代表疫苗仍有其效用。

目前英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid)）10日表示，計畫從下個月開始向英國最脆弱的群體提供新冠加強疫苗注射，但同時身兼「疫苗接種和免疫聯合委員會」（Joint Committee on Vaccination and Immunisation，JCVI）主席的波拉德教授質疑是否有此需求，他表示「即使疫苗引起的抗體水平下降，人們的免疫系統可能會記住接種疫苗幾十年，並在接觸病毒時提供一定程度的保護」，並強調「所以現在沒有任何理由恐慌，我們沒有看到突破性嚴重疾病的問題」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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