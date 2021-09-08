阿富汗局勢｜拜登：確信中國將致力與塔利班達成某種協議

塔利班新政府組建完成，內閣成員名單公布，中國迄今尚未正式承認塔利班新政府。美國總統拜登（Joe Biden）稱，他確信中國將努力與塔利班達成某種協議。



據英國路透社報道，美國總統拜登9月7日表示，他確信在8月15日塔利班奪取阿富汗政權後，中國將努力與塔利班達成協議。

當被問及是否擔心中國會資助塔利班組織時，拜登對記者說，「中國在塔利班問題上確實存在問題。」

拜登說：「所以我敢肯定他們（中國）會和塔利班達成某種協議。巴基斯坦、俄羅斯、伊朗也一樣，他們都在想現在該怎麼辦。」

美國及七國集團（G7）盟友同意在應對塔利班反應一致，禁止塔利班獲得阿富汗政府儲備。但專家指出，若中國和俄羅斯向塔利班提供資金，相關經濟影響將會消失。

截至目前，中國尚未正式承認塔利班新政府。

當地時間9月7日下午18時30分，阿富汗塔利班發言人公布了「阿富汗伊斯蘭酋長國」的臨時政府機構以及部分內閣成員名單。

但媒體指出，塔利班新政府的包容性遭到質疑，沒有非塔利班成員出現在公布的臨時內閣名單內，塔利班新政府成員全部由男性組成。

新任內政部長哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）是被華盛頓列為恐怖組織的哈卡尼網絡（Haqqani network）創始人之子。