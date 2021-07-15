英國報告促政府加徵「糖鹽稅」　迫使商家推出較健康食物

全球政府均希望對抗國民過重或肥胖的問題，以減輕醫療開支負擔，一份由英國政府委託研究的報告在7月15日發布，內容倡議政府徵收「糖鹽稅」，以迫使商家推出較健康的食物，在當地引起熱議，商界警告可能會推高食物價格。



倫敦政府委託組織國家食品戰略（National Food Strategy，暫譯）展開獨立研究，結果報告在7月15日發表，建議政府徵收糖稅與鹽稅，對向加工食品、餐廳與餐飲業者批發銷售的每公斤糖加徵3英鎊稅，對每公斤鹽則加徵6英鎊稅。

英國一份報告促政府加徵「糖鹽稅」，以迫使商家推出更健康的食物，圖為一間餐店內的薯條（Getty）

報告認為，這招將鼓勵商家改變食譜或降低糖鹽份量，另一方面，也會為政府帶來每年29億至34億英鎊的收入，金錢可用於擴大學校的免費膳食計劃。報告並倡議，醫生應協助推廣健康飲食，可以向病人開出包括水果與蔬菜在內的「處方」。英國政府承諾在6個月時間內回應報告。

當地商界警告指，新稅項將可能推高食物價格。至於領導這次研究的企業家丁布爾比（Henry Dimbleby）則表示，他有信心很多公司會選擇調整食譜，避免支付「糖鹽稅」推高成本。