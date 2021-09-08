菲律賓緝毒行動　4名中國人與特工槍戰被擊斃　菲總統：別無選擇

4名中國公民在9月7日菲律賓當局開展的一次緝毒行動中死亡，菲律賓警方在該行動中繳獲了價值34億菲律賓披索的毒品。



據菲律賓通訊社（PNA）9月7日報道，菲律賓國家警察總局（PNP）局長埃萊亞薩（Guillermo Lorenzo Eleazar）證實，在菲律賓多部門9月7日聯合開展的緝毒行動中，有4名中國籍嫌犯被擊斃。

菲律賓總統杜特爾特發起禁毒行動，遭美歐國家批評違反人權。（Reuters）

埃萊亞薩說：「他們與政府特工進行了槍戰，試圖逃跑，但失敗了。」這4名中國籍嫌犯中，高某、洪某、譚某來自中國福建省，徐某來自菲律賓奎松市。這些嫌犯是一個販毒集團的成員，該組織在馬尼拉、呂宋島中部和甲拉巴松活動。

菲律賓警方在嫌犯身邊搜出了大約500公斤的毒品。菲律賓緝毒署署長比亞努耶瓦（Wilkins Villanueva）表示，這是2021年迄今為止破獲的最大一起毒品交易案。

針對這次行動，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）9月8日表示，執法部門別無選擇「我們不希望這種情況發生，但他們持有武器」。杜特爾特對擊斃這4名中國公民感到「抱歉」，強調緝毒人員只是履行了他們的任務。

據菲律賓媒體統計數據顯示，自2016年杜特爾特發起禁毒行動以來，累計已有14名涉案中國人在執法行動中死亡。