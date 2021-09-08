支聯會︱鄒幸彤等4人被捕　英國：北京利用國安法扼殺政治異見

香港警方9月8日早上拘捕支聯會副主席鄒幸彤及3名常委後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）同日發文批評中國，指北京政府利用國家安全法摧毀香港公民社會與扼殺政治異見。



藍韜文在Twitter發文稱，支聯會成員今天被捕的事件，是另一令人心寒的展示，顯示北京如何利用國安法摧毀香港公民社會與扼殺政治異見。

Today's arrests of members of the Hong Kong Alliance are another chilling demonstration of how the National Security Law is being used by Beijing to dismantle civil society and stifle political dissent in Hong Kong. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 8, 2021

警方國安處早前去信支聯會多名現任常委，要求在9月7日限期前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，支聯會拒絕要求。警方9月8日早上拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委鄧岳君、梁錦威、陳多偉。

中聯辦：體現違法必究

中聯辦發言人9月8日則表示，是次執法行動「體現了違法必究的公平正義」，中聯辦堅決支持香港警方繼續對「支聯會」及其為首分子依法調查、依法處置。