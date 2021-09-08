支聯會︱鄒幸彤等4人被捕　英國：北京利用國安法扼殺政治異見

撰文：成依華
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香港警方9月8日早上拘捕支聯會副主席鄒幸彤及3名常委後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）同日發文批評中國，指北京政府利用國家安全法摧毀香港公民社會與扼殺政治異見。

藍韜文在Twitter發文稱，支聯會成員今天被捕的事件，是另一令人心寒的展示，顯示北京如何利用國安法摧毀香港公民社會與扼殺政治異見。

警方國安處早前去信支聯會多名現任常委，要求在9月7日限期前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，支聯會拒絕要求。警方9月8日早上拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委鄧岳君、梁錦威、陳多偉。

中聯辦：體現違法必究

中聯辦發言人9月8日則表示，是次執法行動「體現了違法必究的公平正義」，中聯辦堅決支持香港警方繼續對「支聯會」及其為首分子依法調查、依法處置。

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