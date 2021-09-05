誰是歐洲下一個「立陶宛」　英媒專欄作家點名「這4國將挺台」

立陶宛今年以來因為退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、國會表決通過認定北京當局對新疆維吾爾族施行「種族滅絕」、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含「台灣」的代表處等事件，與中國關係緊張，除雙方大使已被召回外，立陶宛並遭北京以政治、經貿等手段強力施壓。
對於立陶宛遭到北京威嚇，美國及歐洲聯盟（EU）陸續以致函、致電、發布共同聲明等方式表示支持。立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）接受台媒中央社採訪時稱，目前歐美對立陶宛的支持強度可謂「30年來僅見」。
據中央社報道，馬爾德基斯認為，歐盟和美國意識到，至少在安全議題、政治折衝等方面，立陶宛對北京強勢作為的抵抗符合歐美利益，因此願意協助立陶宛。立陶宛也企圖以自身遭遇驗證，中共集權體制確實是對自由民主價值體系的威脅。
不過，馬爾德基斯坦言歐盟並非鐵板一塊，各國對中國各有盤算，這也是為何立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）必須不斷呼籲27個歐盟成員國團結一致，以及北京為何至今仍能對歐洲「分而治之」、「各個擊破」。
對於中國方面以經貿手段「懲罰」立陶宛，馬爾德基斯分析，由於中國市場不自由開放、立陶宛對中出口量有限，目前主要是自中國進口原物料和零組件的立陶宛廠商受害，面臨貨運中斷、運費遭惡意漲價等人為阻撓。「俄羅斯對立陶宛而言是更重要的市場，我們都沒退讓了。」
立陶宛的維陶塔斯馬格努斯大學（Vytautas Magnus University）政治與外交學系主任列基斯（Sarunas Liekis）亦於受訪時指出，現在恐怕就連拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家、甚至台灣，恐怕也不希望與北京的對抗局勢升高。「對波羅的海國家來說，俄羅斯、白俄羅斯造成的既有麻煩就夠棘手了。」
曾在前蘇聯、俄羅斯及波羅的海地區擔任記者，曾任英國《經濟學人》（The Economist）雜誌資深編輯，現為《泰晤士報》（The Times）專欄作家的盧卡斯（Edward Lucas）則在中央社的採訪中直言，考量國內外情勢，未來較可能跟進立陶宛路線「挺台」的歐盟國家，包括捷克、斯洛伐克和羅馬尼亞。
盧卡斯表示，據他了解，美國透過各種方法督促歐洲支持立陶宛，曾與蘭茨貝吉斯通話的參議院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）即着力甚深。
不過，盧卡斯指出，阿富汗撤軍相關事件已折損美國在歐洲的號召力，美國讓歐洲盟友十分失望，歐洲未來將如何自主支持立陶宛，值得觀察。