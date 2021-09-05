誰是歐洲下一個「立陶宛」　英媒專欄作家點名「這4國將挺台」

立陶宛今年以來因為退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、國會表決通過認定北京當局對新疆維吾爾族施行「種族滅絕」、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含「台灣」的代表處等事件，與中國關係緊張，除雙方大使已被召回外，立陶宛並遭北京以政治、經貿等手段強力施壓。

對於立陶宛遭到北京威嚇，美國及歐洲聯盟（EU）陸續以致函、致電、發布共同聲明等方式表示支持。立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）接受台媒中央社採訪時稱，目前歐美對立陶宛的支持強度可謂「30年來僅見」。

立陶宛TV3電視台9月3日稱，外長蘭茨貝吉斯在一份外交部的報告中呼籲，歐盟及北大西洋公約組織應與印太地區及其他理念相近的夥伴協調對華政策。（Reuters）

據中央社報道，馬爾德基斯認為，歐盟和美國意識到，至少在安全議題、政治折衝等方面，立陶宛對北京強勢作為的抵抗符合歐美利益，因此願意協助立陶宛。立陶宛也企圖以自身遭遇驗證，中共集權體制確實是對自由民主價值體系的威脅。

不過，馬爾德基斯坦言歐盟並非鐵板一塊，各國對中國各有盤算，這也是為何立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）必須不斷呼籲27個歐盟成員國團結一致，以及北京為何至今仍能對歐洲「分而治之」、「各個擊破」。

對於中國方面以經貿手段「懲罰」立陶宛，馬爾德基斯分析，由於中國市場不自由開放、立陶宛對中出口量有限，目前主要是自中國進口原物料和零組件的立陶宛廠商受害，面臨貨運中斷、運費遭惡意漲價等人為阻撓。「俄羅斯對立陶宛而言是更重要的市場，我們都沒退讓了。」

2021年7月3日，中國外長王毅講話提到，動輒聲稱維護「基於規則的國際秩序」，並以此向別國施壓，是強權政治的翻版，中國要旗幟鮮明反對。（中國外交部）

立陶宛的維陶塔斯馬格努斯大學（Vytautas Magnus University）政治與外交學系主任列基斯（Sarunas Liekis）亦於受訪時指出，現在恐怕就連拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家、甚至台灣，恐怕也不希望與北京的對抗局勢升高。「對波羅的海國家來說，俄羅斯、白俄羅斯造成的既有麻煩就夠棘手了。」

曾在前蘇聯、俄羅斯及波羅的海地區擔任記者，曾任英國《經濟學人》（The Economist）雜誌資深編輯，現為《泰晤士報》（The Times）專欄作家的盧卡斯（Edward Lucas）則在中央社的採訪中直言，考量國內外情勢，未來較可能跟進立陶宛路線「挺台」的歐盟國家，包括捷克、斯洛伐克和羅馬尼亞。

由羅馬尼亞總統約翰尼斯和波蘭總統杜達聯合主辦的「布加勒斯特9國（Bucharest Nine）」高峰會2021年5月10日以視像方式舉行，美國總統拜登亦參與入會，當次峰會主要聚焦黑海地區和烏克蘭議題。（Twitter@ Romania in the EU）

盧卡斯表示，據他了解，美國透過各種方法督促歐洲支持立陶宛，曾與蘭茨貝吉斯通話的參議院外交委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）即着力甚深。

不過，盧卡斯指出，阿富汗撤軍相關事件已折損美國在歐洲的號召力，美國讓歐洲盟友十分失望，歐洲未來將如何自主支持立陶宛，值得觀察。

拜登出席美國歐盟峰會，美歐在聲明中對中國強硬表態（請點選大圖瀏覽）：