習近平拜登首次通話　確認中美關係三大基調

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-11 22:06

在庚子年除夕（2月11日）當日，國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）首次通話。這是拜登上台以來，兩國首腦的首次正式溝通。 中國官方和白宮發佈了兩人通話的通稿，從內容來看，習拜確認了中美關係的三大基調。

一是可合作。

習近平在通話一開始就強調了這一點，稱「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。」「中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。」「兩國應該……聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。」

對此，拜登表示「美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作」。白宮的通稿中也提到「美國要以務實、以結果為導向的方式與北京接觸」。

與特朗普（Donald Trump）政府時期尋求與中國脱鈎不同，拜登在處理與中國的關係時強調合作。這一點，不論是拜登的國安顧問沙利文（Jake Sullivan）還是國務卿布林肯（Antony Blinken）都提到中國是挑戰，同時也可以合作，比如在氣候變化議題上。中美如美蘇冷戰時期那樣完全對抗不現實，只會使得雙方關係不斷走低。拜登不再延續特朗普政府時期的對華政策更為理性，也更為務實。

拜登對中國並不陌生，兩國之間的合作也不少，點擊大圖瀏覽：

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二是有對抗。

北京的通稿中稱兩人就「雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見」，「交換意見」暗示雙方之間的分歧比較大，很可能是各自闡述了立場。

習近平在通話中也明確點出「中美在一些問題上會有不同看法」，並提到「台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事」。白宮的通稿中同樣列出了雙方的分歧，比如直言對北京的「脅迫和不公平的經濟行為，打壓香港的行為以及對域內包括台灣的強勢行為等」表示關切，就如何應對疫情、氣候變化和武器擴散上「交換」了意見。

在地區問題上，習近平稱「雙方應該順應世界潮流，共同維護亞太地區和平穩定」，而拜登的優先任務之一便是「維護一個自由與開放的印太地區」。

拜登團隊已經多次公開表示中國是美國的挑戰，拜登在首次外交政策演講中更是稱「中國是美國最為嚴峻的競爭對手」。在這樣的大背景之下，美國與中國的博弈只會有增無減，相應地，較量會投射到中美關係的各個層面，比如香港、台灣、南海、人權等。加之拜登是傳統建制派精英，他的身份也決定了中美在這些議題上的分歧更加凸顯。

2021年2月4日，拜登在美國國務院就外交政策發表演講，期間提到中美關係。（AP）

三是會競爭。

中美既不是無條件的合作也不是絕對的衝突，那中美是要回到以往的「競合」狀態下。拜登在此前也表示不會與北京對抗，而是會有「激烈的競爭」。

中國與美國分別代表了不同的政治和經濟制度。拜登要聯合盟友、召開民主國家峰會，是認為「不民主」的中國在挑戰以美國為主導的國際秩序、價值觀等，而中國則認為美國的打壓有強烈的意識形態和霸權色彩，是美國為了讓當下的國際秩序繼續服務於自己。中美之間的這種不同將會反映為對秩序和規則的調整與維護，競爭不可避免。

整體來看，習近平與拜登的通話是修正了特朗普時期的狀態，兩人在通話中也表示「今天的通話將向世界釋放積極信號」，是一種肯定的說法。中美關係有望恢復到理性的狀態。但這不意味着雙方將相安無事，而是在不影響兩國關係全局的情況下，雙方的較量方式有變，較量還是會存在，可能會更加激烈。