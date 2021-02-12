拜登稱與習近平通話兩小時　 警告美國或遭中國從後趕上

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-12 00:20

美國總統拜登（Joe Biden）2月11日表示，他在10日晚上與中國國家主席習近平首度通話，並形容雙方氣氛良好。

拜登11日向傳媒提及美中領袖通話時，指大家談了兩個小時，自己亦非常熟悉對方。他認為美國如果不再前進，就會被中國從後趕上。他亦向習近平強調，一個自由開放的印太地區是優先事項，而習近平則警告發生衝突只會為雙方帶來災難。

拜登較早時在Twitter發文，稱他在通話中向中國人送上農曆新年的祝福。他提到，向對方表示，當對美國人有益時，將會與中國合作。

白宮表示，拜登向習近平表明美國優先考慮的事情是保障美國人的安全、繁榮、健康和生活方式，以及維護自由和開放的印度太平洋。白宮指，拜登推進美國人和盟友利益的同時，將致力尋求以務實和結果導向的方式交往。

拜登對北京「脅迫和不公平的經濟行為」、對香港的打壓、於新疆的人權侵犯、以及中國於區域內包括對台灣「日益強硬的舉措」深感憂慮。

雙方亦就對抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、全球衛生安全、氣候變化和阻止武器擴散的問題交換意見。

拜登在2月10日首度與習近平通話，向中國民眾拜年。圖為兩人2013年在北京會面時所攝。（Reuters）

中國央視新聞報道亦有報道兩國領袖通話的消息，習近平強調，「中美關係正處於重要關口。推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。你說過，美國最大的特點是可能性。希望現在這種可能性朝着有利於兩國關係改善的方向發展」。

習近平亦指，「中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理」。他指，中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判，並提到台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。