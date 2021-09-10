習近平拜登通話後　中國外交部：中美同意保持經常聯繫

中國外交部9月10日舉行例行記者會，發言人趙立堅就中美元首通話作出回應，他表示在此次通話中，雙方同意繼續通過多種方式保持經常聯繫，為中美關係向前發展創造條件。



在9月10日的中國外交部例行記者會上，有記者就中國國家主席習近平同美國總統拜登（Joe Biden）通話一事進行提問。趙立堅表示，中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家。中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。

他強調，中美合作，兩國和世界都會受益，中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。他稱，當前國際社會面臨許多共同難題，中美應該展現大格局，肩負大擔當，堅持向前看，往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道，更好地造福兩國人民和世界各國人民。

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趙立堅稱，在此次通話中，雙方一致認為中美元首就中美關係和重大國際問題深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要，同意繼續通過多種方式保持經常聯繫，將責成雙方工作層加緊工作，廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。

據中國官媒央視消息，拜登表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來。

拜登說，美中兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。