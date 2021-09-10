習近平拜登第二次通電　對中美形勢有何啟示？

9月10日，美國總統拜登致電中國國家主席習近平，這是兩位領導人除夕通話後7個月來首次舉行通話。根據中國官方新華社公布的內容，兩位領導人就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。白宮聲明也說，彼此進行了廣泛的戰略討論。

這次通話應該是中美自阿拉斯加高層磋商、天津會談以及兩次氣候問題特使談判沒有取得突破後進行的一次元首通話。尤其是上海和天津兩場氣候問題談判無果而終，讓拜登政府意識到元首外交的必要性和重要性。這一點中方通稿也有體現。

比如，新華社通稿提到，習近平闡述了中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路，一直積極主動承擔同自身國情相符的國際責任。在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

新華社通稿也提到，拜登期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。

當然，氣候合作只是其中一個方面。習近平更是側重向拜登指出美國對華政策的問題，認為美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。在習近平看來，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

拜登上台7個月以來同北京的外交接觸：

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通過強調合作與雙邊關係重回正軌，習近平明顯是在針對拜登政府講究的對華「對抗」和「競爭」元素。中國國務委員兼外長王毅最近也向美方提到，和北京的合作也要考慮中美總體雙邊關係。也就是說，美國不可能既要對抗和競爭，又要和北京合作。

值得注意的是，和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）出於國內政治需要，按部就班、政治正確地提新疆、台灣、西藏、香港和人權等議題不同，白宮公布的習拜會通話內容並沒有強調這些議題，反而強調中美關係大的戰略方向，以及對雙邊競爭的負責任管控，避免該競爭滑向衝突。

比如，白宮提到，兩位領導人舉行了廣泛的戰略溝通，不但就彼此利益交匯的領域進行了討論，而且還也討論了彼此利益、價值觀和觀點存在分歧的領域。雙方一致同意繼續就這兩個領域的議題進行開誠佈公和坦率的討論。緊接着，白宮聲明提到，拜登強調了印太地區和世界持久和平、穩定與繁榮的重要性，稱兩位領導人討論了兩國確保競爭不會滑向衝突的責任。

反觀今年1月拜登和習近平的首次通話，白宮聲明強調了新疆和香港以及貿易爭端等議題。這說明，拜登不希望自己和習近平通話凸顯涉及中國核心利益的矛盾點，不希望藉此刺激北京，彼此還是強調求同存異。拜登政府的這種收斂符合民主黨政府的外交習慣。

這從另一個側面看出，拜登也已意識到半年來對華策略並沒有取得預期的效果。

應當說，兩位領導人溝通的雙邊、地區和全球議題還有很多，但白宮強調務虛、戰略層面的發展，說明雙方很難在具體問題上取得突破，此次通話也不是為了取得具體成果。但可以肯定的是，經歷半年多來對華外交未有突破的情況下，拜登最終還是要將重心放在和習近平的直接溝通，包括接下來的面對面會談。這是雙邊關係取得突破的關鍵所在。