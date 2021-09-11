英國王室｜安德魯王子被指控性侵　律師送交美國民事訴訟文件

根據9月10日美國曼哈頓地區法院的書面證詞，指控英國安德魯王子（Prince Andrew）性侵的美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）透過代表律師將美國民事訴訟的法律文件交給英格蘭溫莎堡皇家莊園的警察守衛。



朱弗雷的代表律師稱，文件於8月27日上午9時30分交給英格蘭溫莎堡皇家莊園的警察守衛。律師指，警察前一日告知他，收到指示不會代表安德魯王子接收任何法院文件，但當他再前往皇家莊園，獲告知將轉交文件給王子的法律團隊。他提到，警察拒絕讓他會見安德魯王子，也拒絕透露王子身處的地方。

安德魯王子的發言人10日表示，他的律師拒絕回應。路透社引述與安德魯王子律師團隊關係密切的消息人士稱，性侵案文件未送達安德魯王子。

現年61歲的安德魯是捲入愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞的最著名人物之一。現年38歲的朱弗雷8月9日起訴安德魯。她指控安德魯於英國名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）位於倫敦的住所強迫與她發生性行為。她還指，安德魯於愛潑斯坦位於曼哈頓的大宅和美屬處女群島的私人島嶼虐待她。