英國王室｜尤金妮公主誕下麟兒　新生兒不會有王室頭銜

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-10 09:00

英國白金漢宮（Buckingham Palace）2月9日公布，尤金妮公主（Princess Eugenie）已誕下一名男嬰，迎來她的首名孩子。

尤金妮公主9日在Instagram上發布一張照片，顯示她與丈夫布魯克斯班克（Jack Brooksbank）一起捉住兒子的手。

路透社報道，白金漢宮表示，尤金妮公主母子平安。男嬰重8磅1安士，他是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）和菲臘親王（Prince Philip）的第九名曾孫，同時是安德魯王子（Prince Andrew）的首名孫子。

Her Royal Highness Princess Eugenie was safely delivered of a son today, 9th February 2021, at 0855hrs at The Portland Hospital. Jack Brooksbank was present.



The baby weighs 8lbs 1oz.



Read the announcement in full: https://t.co/hPiT2aKJe3 pic.twitter.com/QfUtRIG39N — The Royal Family (@RoyalFamily) February 9, 2021

由於男嬰是王室女成員的孩子，加上父親布魯克斯班克沒有王室身份，因此他將不會享有王室頭銜。

尤金妮公主在2018年與布魯克斯班克結婚，白金漢宮於2020年9月公布她懷孕的消息。