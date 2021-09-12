俄羅斯外交部傳召美國大使　稱內務不容干涉

俄羅斯國家杜馬選舉將在9月17至19日舉行，當地外交部批評美國科技巨頭干預選情，並在10日表示已就此召見美國駐俄羅斯大使沙利文（John Sullivan）。
俄羅斯外交部稱，副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）召見沙利文時，對美國科技巨頭「干預我國內政，明確表達無法接受」。
美國國務院發言人波特（Jalina Porter）說，俄羅斯外交部召見蘇利文時談了許多雙邊議題，以支持美國總統拜登（Joe Biden）期盼與俄羅斯建立穩定與可預測關係的願景。
她拒絕提及俄羅斯控訴美國科技龍頭企業干預選舉一事。
Facebook、Twitter與Google等美國網絡公司近期接連遭俄羅斯開罰，它們被指沒有依據俄羅斯媒體監管機構要求刪除內容，以及沒有把俄羅斯用戶的資料儲存在國內伺服器。
俄羅斯1月出現支持反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的抗議活動後，莫斯科政府指控多個網絡平台干預內政，不願刪除呼籲未成年人加入抗議集會的貼文。
博爾頓《華爾街日報》刊文：中俄在美國阿富汗撤軍中伺機獲利俄羅斯：普京未有計劃在911廿周年當天與拜登通話俄羅斯：華府要求24名俄駐美外交人員9月3日前離境NASA署長：期待2030年後就國際太空站同俄羅斯合作