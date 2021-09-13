阿富汗局勢｜中國稱支持阿富汗重建與經濟發展

阿富汗塔利裝宣布臨時政府組建後，中國外交部發言人趙立堅9月13日表示，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目。



據中國外交部網站9月13日公布趙立堅在主持中國外交部例行記者會時回應記者。記者問及中國將會為緩解阿富汗經濟困境提供什麼幫助。

中國駐阿富汗大使館目前仍然在運作。圖為2021年8月18日，中國駐阿富汗大使王愚（左）發布會晤巴基斯坦駐阿富汗大使曼蘇爾照片。（Twitter@Wang Yu 王愚）

趙立堅說，國務委員兼外長王毅8日在出席首次阿富汗鄰國外長會時宣布，根據阿富汗人民需要，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

「這充分體現了中方一貫奉行的面向全體阿富汗人民的對阿友好政策，也體現了守望相助、雪中送炭的中華傳統文化。」趙立堅說。

他說，當前阿富汗仍面臨人道、民生以及新冠肺炎疫情等嚴峻挑戰。國際社會應向阿富汗提供經濟、民生和人道主義援助，幫助阿富汗人民渡過難關。

「需要強調的是，作為阿富汗問題的始作俑者，美國必須切實履行對阿承諾，承擔起應盡的責任和義務，在尊重阿富汗主權獨立的前提下積極採取行動，幫助阿緩解經濟困境，絕不能甩鍋推責，一走了之。」趙立堅說。