阿富汗局勢｜耿爽：中國將捐贈首批300萬劑疫苗　願幫助和平重建

安理會9月9日舉行阿富汗問題公開辯論會，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，根據阿富汗人民當前需要，將向阿富汗首批捐贈300萬劑疫苗，並緊急提供價值2億元人民幣的糧食、物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設民生項目，在力所能及的範圍內支持阿富汗和平重建與經濟發展。
耿爽在會上不點名批評美國，稱有關國家過去20年在阿富汗的所作所為以失敗告終，他們應該認真反思，及時糾錯，而不是一走了之，將問題甩給阿富汗和地區國家。「他們對阿富汗負有不可推卸的政治、安全、發展、人道責任，比其他國家更有義務幫助阿富汗維穩防亂，走上和平重建道路。」
耿爽表示，阿富汗塔利班宣布成立臨時政府，是恢復國內秩序和戰後重建的必要一步。中方希望阿富汗塔利班汲取歷史教訓，兌現所作承諾，團結各民族、各派別，構建廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，保護婦女兒童權利，堅決打擊恐怖勢力，也衷心希望阿富汗能夠做出正確選擇，走出一條符合自身國情的發展道路。
他強調，作為阿富汗近鄰，中國始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，堅持不干涉阿富汗內政。根據阿富汗人民當前需要，中方將向阿富汗首批捐贈300萬劑疫苗，並緊急提供價值2億元人民幣的糧食、物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設民生項目，在力所能及的範圍內支持阿富汗和平重建與經濟發展。
耿爽又提到，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）擬於9月13日在日內瓦舉行阿富汗人道局勢會議，中方希望國際社會特別是主要捐助國加大對阿援助力度。他還說，阿富汗海外資產被凍結是阿當前經濟困難的重要原因之一。這些資產屬於阿富汗，應用於阿富汗，而不應被用作威脅和牽制的籌碼。
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